La FIFA donne un coup de pouce à l’OM

Dans le cadre de l’affaire Pape Gueye, l’OM a été condamné à une interdiction de recrutement pendant deux périodes de mercato.

Les avocats de l’Olympique de Marseille ont fait appel de cette sanction auprès du Tribunal Arbitral du Sport et espèrent obtenir la suspension de celle-ci en attendant un nouveau jugement. Lundi, la FIFA a annoncé que la sanction contre Pape Gueye était levée mais que l’interdiction de recrutement prononcée à l’égard de l’OM était toujours valable pour l’instant. Si cette impossibilité de se renforcer venait à se confirmer pour Marseille, cela ne serait pas une nouvelle si terrible selon Denis Balbir. Dans son blog publié sur But, le journaliste estime au contraire que Pablo Longoria et Jorge Sampaoli peuvent tirer profit de cette situation qui parait pourtant bien inconfortable quand on sait que des joueurs tels que Kamara ou Caleta-Car pourraient potentiellement partir être remplacés.

L'OM interdit de recrutement... une bonne nouvelle ?

OFFICIEL !



Pape Gueye est DISPONIBLE pour le reste de la CAN ! 🚨



Le TAS a suspendu la décision de la FIFA. 🇸🇳 — 𝗝𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗦𝗲́𝗻𝗲́𝗴𝗮𝗹𝗮𝗶𝘀 🇸🇳🦁 (@JoueursSN) January 17, 2022

« Certains s’inquiètent pour l’avenir du club. Je n’en fais pas partie. Je pense que l’OM a finalement un bon coup à jouer. La sanction de la FIFA est une forme de pression dont il faut tirer le positif. Certes, l’OM ne pourra plus ajuster son effectif d’ici quelques mois. J’ai souvent fait l’éloge de la stabilité à longueur de chroniques. Je pense qu’une équipe qui se construit sans trop bouger ne peut que progresser. Pour moi, le plus embêtant pour l’OM n’est pas l’interdiction de recrutement à venir : c’est l’amende de 2,5 M€. Je trouve que c’est quand même très cher payé pour avoir fait signer un joueur (Pape Gueye) qui était libre et que Marseille n’aurait sans doute pas pris s’il avait dû discuter d’un transfert avec Watford » a estimé Denis Balbir, qui trouve du positif dans la situation de l’Olympique de Marseille et qui n'estime pas que la sanction de la FIFA soit dramatique pour le club phocéen. Nul doute que Pablo Longoria ne partagera pas vraiment cet avis…