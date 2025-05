La décision radicale de l'OM, le problème est réglé

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Si l'Olympique de Marseille a réussi sa saison sur le plan sportif, il lui reste encore quelques dossiers à régler en interne. Le club phocéen veut notamment mettre fin à la confusion entre la direction administrative et sportive, cause supposée de nombreuses fuites dans la presse.

A l'Olympique de Marseille plus qu'ailleurs, le terrain n'est pas la seule source de problèmes pour la direction. Le club phocéen est un Etat dans l'Etat au sein d'une ville folle de football. Ainsi, chaque information qui fuite du club peut provoquer de sérieux remous. Cette saison, la direction s'est plainte à plusieurs reprises de la présence de « taupes » en interne. Certaines tensions dans le vestiaire de Roberto de Zerbi ont été rapidement rapportées dans les médias, notamment pendant la série de mauvais résultats de l'OM au printemps dernier.

L'OM va protéger son secteur sportif

Un vrai problème que veut combattre Pablo Longoria. Le président marseillais a trouvé la parade selon les informations de RMC Sport. Il a décidé de séparer le secteur administratif du secteur sportif la saison prochaine. Les deux entités étaient réunies au centre d'entraînement Robert-Louis Dreyfus. Ce ne sera plus le cas avec le déménagement des cadres administratifs du club phocéen.

Ces derniers occuperont désormais les bureaux d'un tout nouveau siège. Il sera situé tout près du stade Vélodrome. Les joueurs et le staff ne seront plus dérangés dans leur environnement de travail au sein de la Commanderie. « Les dirigeants veulent protéger l’équipe première et y voient aussi une manière de clarifier les rôles de chaque département du club et de chaque salarié », précise RMC Sport. Une manière de rendre le climat plus apaisé et éviter les nombreuses crises vécues cette saison alors que l'OM devra affronter un programme alourdi par la Ligue des champions dans quelques mois.