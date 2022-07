La bombe à la Bielsa, Sampaoli abandonne l'OM !

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Jorge Sampaoli a décidé de ne plus entrainer l’Olympique de Marseille. Les joueurs viennent d'être mis au courant de l'information par Pablo Longoria.

(Mis à jour à 13h58)

Le technicien argentin a convoqué Pablo Longoria pour une réunion d’urgence ce vendredi après-midi, et selon des sources concordantes, il va annoncer son départ avec effet immédiat du club olympien. Depuis des semaines, Sampaoli a alerté son président sur les gros manques de son équipe en vue de la saison à venir, et les premiers jours du mercato n’ont pas permis de le rassurer. A un an de la fin de son contrat avec l'OM, l’ancien coach de l’Argentine, ne voit pas d’issue pour lui dans de telles conditions et va annoncer sa démission dans les prochaines heures selon plusieurs informateurs en France.

L'OM cherche déjà son successeur

Urgent 🚨🚨: Jorge Sampaoli ne devrait plus être l’entraîneur de l’#OM dans les prochaines heures ! — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) July 1, 2022

Le seul espoir de l’OM est donc de voir Pablo Longoria rassurer Jorge Sampaoli dans les prochaines minutes, pour lui assurer que le mercato sera réalisé avec des joueurs d’expérience pour bien figurer en Ligue des Champions. Pour le moment, l’OM a recruté Samuel Gigot et Isaak Touré en défense. Pas de quoi rassurer l’exigent entraineur marseillais, qui est donc sur le point de faire une Marcelo Bielsa, qui avait lui lâché l’OM au soir de la 1ère journée de championnat.

Selon Fabrizio Romano, qui apporte quelques précisions, l'OM a déjà compris qu'il serait impossible de faire changer d'avis Sampaoli, et s'est mis à la recherche d'un nouveau technicien pour la saison qui va bientôt débuter. De son côté, La Provence a confirmé que Jorge Sampaoli n'était pas à l'entrainement ce vendredi, et que Pablo Longoria avait prévenu certains cadres que l'entraineur n'était plus en poste désormais. Le staff a fait ses adieux aux membres du club dans la foulée de cette décision folle.