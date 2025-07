L2 ‍: Montpellier s'attaque à un gardien de l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un gardien pour compenser le départ à venir de Benjamin Lecomte, Montpellier se lance sur un joueur de l’OM.

Le mercato bat son plein à Montpellier et dans les jours à venir, la priorité sera de trouver un successeur à Benjamin Lecomte. L’ancien capitaine du MHSC va s’envoler pour l’Angleterre, où sa signature à Fulham est imminente. Une grosse perte pour Zoumana Camara, qui a déjà soumis une idée à ses dirigeants pour ce poste de gardien. Foot Mercato nous apprend que le staff de Montpellier a coché le nom de Simon Ngapandouetnbu, gardien prometteur de 22 ans qui n’a jamais eu sa chance avec l’Olympique de Marseille, où il est professionnel depuis 2019.

Prêté à Nîmes la saison dernière, le gardien camerounais est de retour à l’OM cette saison mais l’horizon est bouché avec devant lui des gardiens expérimentés tels que Geronimo Rulli, Jeffrey de Lange et l’indésirable Ruben Blanco. Medhi Benatia et Pablo Longoria sont clairement à l’écoute des offres pour Simon Ngapandouetnbu. La porte devrait donc s’ouvrir assez facilement pour Montpellier, séduit par la saison réalisée par Ngapandouetnbu à Nîmes avec 11 clean-sheets en 26 matchs disputés. Reste maintenant à voir si le MHSC tentera de récupérer le gardien olympien sous forme de prêt ou via un transfert définitif, alors que son contrat à l’OM court jusqu’en 2027.