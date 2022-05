L1 : Payet veut nettoyer les tribunes au Karcher !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Auteur de 16 buts et 11 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues, Dimitri Payet a été récompensé aux Trophées UNFP.

En effet, le meneur de jeu de l’Olympique de Marseille a été sélectionné dans l’équipe-type de la saison en Ligue 1, où il figure au milieu de terrain aux côtés d’Aurélien Tchouaméni et de Seko Fofana. Une belle récompense pour Dimitri Payet, qui était par ailleurs nominé pour le titre de meilleur joueur de Ligue 1, un prix qui a logiquement été attribué à Kylian Mbappé. Présent sur scène durant la cérémonie, Dimitri Payet a profité du micro qui lui a été tendu afin de lancer un message aux joueurs, aux dirigeants et surtout aux supporters de tous les clubs de Ligue 1. Victime de plusieurs jets de projectile durant la saison, Dimitri Payet a lancé un message fort afin de nettoyer les tribunes en Ligue 1 pour que les incidents rencontrés cette saison ne se reproduisent plus dans les années à venir.

Payet ne veut plus voir d'incidents en Ligue 1

Une nécessité absolue pour la bonne image de la Ligue 1 dans la société mais également à l’étranger, à une période où la LFP va tenter de renégocier les droits internationaux du championnat de France afin de faire gonfler les revenus des clubs. « Je me suis répété plein de fois. On a vu des choses dans notre championnat – peut-être le meilleur de ces vingt dernières années – qui sont malheureusement inacceptables. Nous, acteurs et dirigeants pouvons et devons mener un combat pour nettoyer nos tribunes pour faire en sorte que le football soit une fête que tout le monde soit en sécurité » a lancé Dimitri Payet, dont le message a été applaudi par les autres joueurs présents dans l’équipe type de la saison de Ligue 1, à savoir Donnarumma, Clauss, Marquinhos, Saliba, Mendes, Tchouaméni, Fofana, Mbappé, Ben Yedder et Terrier. Espérons maintenant que les incidents regrettés cette saison à Nice ou encore à Lyon ne se reproduiront plus dans les stades de Ligue 1.