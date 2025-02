L1 ‍: La police attend les supporters de l'OM à Angers

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

En marge de l’opposition entre le SCO d’Angers et l’Olympique de Marseille au stade Raymond Kopa, les autorités ont décidé de classer cette rencontre « à risques sérieux ». Le ministère de l’Intérieur considère que ce match peut troubler l’ordre public.

Les journées de Ligue 1 passent et certaines choses ne changent pas. Par exemple, les arrêtés préfectoraux et ministériels qui limitent les libertés des différents supporters des clubs du championnat de France. Encore une fois, le ministère de l’Intérieur a décidé de frapper fort pour un match de l’élite. Comme le rapporte Ouest-France, l’opposition entre Angers et Marseille, qui aura lieu au stade Raymond Kopa le dimanche 9 février prochain en clôture de la 21ᵉ journée de Ligue 1, a été classée « à risques sérieux » par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme.

La préfecture du Maine-et-Loire limite les supporters de l’OM

En marge de la réception de l’Olympique de Marseille dans son département, la préfecture du Maine-et-Loire a communiqué sur l’organisation du match face à Angers. « Compte tenu des incidents occasionnés par les supporters de l’OM lors des rencontres extérieures récentes et des graves troubles à l’ordre public constatés lors des matchs, en particulier le 22 septembre 2021, le déplacement des supporters de l’OM à Angers est encadré par arrêté préfectoral », explique la préfecture, en référence aux graves incidents qui avaient eu lieu dans le stade entre les supporters des deux camps.

L’encadrement de cette rencontre ne limite pas totalement les droits des supporters olympiens. Seulement 800 supporters de l’OM seront acceptés dans l’enceinte du stade Raymond Kopa. La police nationale sera d’ailleurs largement mobilisée pour maintenir la paix aux abords du stade. Les supporters phocéens n’auront pas le droit de se déplacer dans le centre-ville et devront impérativement suivre les indications des autorités pour pouvoir obtenir leurs places et accéder aux tribunes. Une vigilance particulière sera d’ailleurs accordée à l’introduction d’engins pyrotechniques, lesquels sont formellement interdits dans le stade.