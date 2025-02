OM ‍: « ‍Pardon Adrien ‍», Longoria prend tous les arbitres du monde à témoin

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Dimanche soir en Ligue 1, l'OM a pris le meilleur sur l'OL. Lors de ce choc du football français, certaines décisions arbitrales ont fait parler. L'une d'elles concerne une main d'Adrien Rabiot.

L'OM a fait une très belle opération en Ligue 1 en battant l'OL au Stade Vélodrome dimanche soir. Lors de cet Olympico très attendu, quelques situations ont fait parler. L'une d'elles concerne une main d'Adrien Rabiot, qui a concédé un penalty en faveur des Gones. Pour l'ancien joueur du PSG, il n'y avait pas raison de siffler faute, car la balle avait touché en premier lieu son genou. Cependant, au vu des images, même son président Pablo Longoria admet que la décision d'avoir sifflé penalty était la bonne. D'ailleurs, l'Espagnol n'est pas à l'aise lors que le mot complot est utilisé par les Marseillais, bien qu'il se sente victime d'injustice aussi depuis le début de la saison.

Longoria consulte des arbitres de partout

Lors d'un passage sur l'antenne d'RMC, Pablo Longoria a en effet indiqué : « Sur le penalty, dans le stade, j’ai dit à tout le monde que c’était main. Pardon Adrien Rabiot, puisque tu as protesté, mais je crois que c’était main. (…) Ce lundi, j’ai demandé à cinq arbitres de cinq nationalités différentes pour voir des contextes différents, les cinq m’ont dit que c’était main. Même si ça touche le genou avant, parce qu’il est dans une position avec le coude élevé et il a agrandi la surface de son corps. (...) Je crois que cette saison beaucoup de choses se sont passées avec l’arbitrage que je ne considère pas comme normales. Et vis-à-vis du club que je préside et que je représente, ce sont des choses que je ne peux pas accepter parce que ce sont des erreurs qui vont toujours dans le même sens. Un complot ? Parler de complot, c’est un mot très fort. Mais je me considère désavantagé dans beaucoup de décisions. Ce que je veux, c’est l’équité ».

Deuxième de Ligue 1 après 20 journées, l'OM est bien installé pour aller chercher la Ligue des champions en fin de saison. Il faudra continuer la route sérieusement. Cela commencera par un déplacement à Angers dimanche soir.