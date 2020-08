L1 : Brest-OM reporté ? Marseille sans match avant PSG-OM ?

Dans : OM.

Avec de nouveaux cas de covid dans son effectif, l'OM pourra difficilement jouer dimanche à Brest. Et cela pose un nouveau problème à la Ligue 1 sur fond de PSG-OM.

On l’a appris mardi, trois nouveaux cas de covid sont apparus au sein de l’effectif marseillais, et ce sont désormais huit joueurs de l’OM qui sont en quatorzaine. Comme le réclame le règlement, l’Olympique de Marseille a fait remonter ces infos à la commission de la LFP. Et selon La Provence, il ne fait aucun doute que la Ligue reportera le match de dimanche soir contre Brest, lequel devait être diffusé sur Téléfoot. « Une réponse pourrait intervenir aujourd'hui. La nécessité pour Médiapro, le diffuseur télé, de trouver un match de remplacement en prime time pourrait accélérer les choses », précise le quotidien régional, qui fait remarquer que si Marseille devait tout de même jouer à Brest, André Villas-Boas serait privé de nombreux cadres, ce qui serait forcément un gros désavantage.

Reste que ce report probable de Brest-OM n’est pas sans poser un gros souci, puisque le prochain rendez-vous du club phocéen en Ligue 1 sera lors de la troisième journée, avec un déplacement le dimanche septembre…au Parc des Princes pour y défier le Paris Saint-Germain. Un match que l’Olympique de Marseille pourrait jouer sans avoir disputé une seule rencontre de L1 avant. Mais si OM-ASSE a déjà été reporté au jeudi 17 septembre, la rencontre en Bretagne pourrait être fixée au jeudi 10 septembre, comme l’a été le Lens-PSG décalé à la demande de Paris. On imagine mal la LFP refuser cette demande, du moins si les deux clubs sont OK pour cette nouvelle date.