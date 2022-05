L'OM volé par les arbitres, MacHardy hurle après l'Olympico

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a sèchement perdu l'Olympico (0-3) face à l'OL dimanche soir en Ligue 1. Le club phocéen ne digère toujours pas l'arbitrage d'Antony Gautier.

En cette fin de saison en Ligue 1, la lutte pour le podium est plus acharnée que jamais. Le Stade Rennais et l'AS Monaco, respectivement troisième et quatrième du championnat, ne sont plus qu'à trois longueurs de l'OM. La faute à une débâcle contre l'Olympique Lyonnais dimanche soir au Stade Vélodrome. Pourtant, le scénario de la rencontre aurait pu être autre si certaines décisions arbitrales avaient été différentes. Deux d'entre elles concentrent les frustrations côté OM : Une main de Moussa Dembélé dans la surface de réparation lyonnaise et une faute de ce même Dembélé quelques minutes plus tard sur l'ouverture du score de Castello Lukeba. Pour Jonatan MacHardy, l'histoire se répète visiblement trop souvent.

Jonatan MacHardy se lâche sur Twitter

L’amour de William Saliba pour l’OM 😍



« L’OM c’est plus qu’un club, c’est une famille. Ça me ferait plaisir de revenir ici quoi qu’il arrive, ce n’est pas comme si je savais que je n’allais pas revenir. C’est Marseille quoi, c’est mon club. »



(@PVSportFR) pic.twitter.com/RjeBEmEqFA — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) May 2, 2022

Le consultant de l'After Foot d'RMC n'est pas réputé pour faire dans la langue de bois. Amoureux de l'OM, Jonatan MacHardy a du mal à se remettre de la défaite phocéenne contre l'OL. Sur son compte Twitter, il a d'ailleurs lâché un post accusatoire contre l'arbitrage lors des matchs de l'Olympique de Marseille : « Après on va pas se cacher derrière mais juste dire la vérité. A. Gautier a été médiocre, avec le penalty non sifflé et la faute sur Pau Lopez notamment. Comme Letexier contre le PSG, l'arbitre a encore une fois clairement volé l'OM. Mais tranquille hein ». En cette fin de saison en Ligue 1, avec trois matchs restants et de grands enjeux pour les clubs concernés, toutes les décisions seront lourdes de conséquences et tous les moyens sont bons de prêcher pour sa paroisse.