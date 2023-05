L'OM volé par l'arbitrage, même le Chili dégoupille

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a subi un énorme coup d'arrêt ce samedi soir sur la pelouse du RC Lens en Ligue 1. L'arbitrage de Clément Turpin fait encore beaucoup parler, même jusqu'en Amérique du Sud...

Le football se joue très souvent sur des petits détails et l'OM en a payé le prix fort ce samedi soir à Lens. Les Phocéens se sont inclinés contre les Sang et Or et sont désormais troisièmes de Ligue 1. Rien n'est encore terminé concernant les chances de finir dauphin, même s'il sera difficile de rebondir après une telle défaite à Lens. Pourtant, tout aurait pu être différent si l'ouverture du score d'Alexis Sanchez avait été accordée, comme ce fut le cas dans un premier temps. A la lutte avec Kevin Danso, l'ancien du Barça a profité de la chute de l'Autrichien pour fixer Brice Samba et marquer. Mais Clément Turpin a été appelé par la VAR et l'arbitre international a finalement décidé d'annuler le but de Sanchez, coupable selon lui d'une faute sur le défenseur lensois. Une décision que beaucoup ne comprennent pas.

Turpin dépasse les frontières

Alexis Sanchez croit ouvrir le score pour l'OM mais son but est refusé pour une faute sur Danso ❌



Vous comprenez la décision de Clément Turpin ? 🤔#RCLOM | #Ligue1UberEats pic.twitter.com/NGiC8KKyLu — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 6, 2023

Au sortir de la rencontre, Igor Tudor n'a pu s'empêcher de tacler l'arbitrage de Clément Turpin. Idem pour les fans de l'OM mais aussi certains observateurs. Concernant la presse étrangère, certains comprennent les sentiments phocéens. C'est le cas de TNT Sports, qui juge la décision de l'arbitre français d'inexplicable, conscient que la rencontre aurait connu un autre scénario si Marseille avait ouvert le score. « Le "Niño Maravilla" semblait pouvoir être l'une des grandes figures du terrain car à la huitième minute, il s'est joué de Kevin Danso en lui volant le ballon avec une bonne pression offensive, puis s'est placé devant le gardien adverse, l'a dribblé habilement et a fini froidement. Cependant, la VAR a appelé l'arbitre Clément Turpin pour annuler le but de manière inexplicable », souligne le média argentin, surpris par l'arbitrage de Clément Turpin. Toujours est-il que l'OM n'aura pas réalisé le match souhaité à Bollaert face à des Lensois plus adroits devant le but.