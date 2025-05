L’OM vise le pactole avec ces trois ventes

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM veut rapidement boucler la vente de Luis Henrique à l’Inter, mais le Brésilien ne sera sans doute pas le seul Olympien à faire ses valises cet été parmi les joueurs utilisés par Roberto De Zerbi cette saison.

Le mercato sera très animé à l’Olympique de Marseille cet été. C’est souvent le cas mais cette fois, la donne est différente avec une qualification en Ligue des Champions et une volonté assumée de renforcer l’effectif pour être compétitif sur tous les tableaux. Comme indiqué par ailleurs, la direction marseillaise souhaite garder ses cadres, notamment Leonardo Balerdi, Pierre-Emile Hojbjerg ou encore Adrien Rabiot. Certains joueurs régulièrement utilisés par Roberto De Zerbi cette saison pourraient toutefois être sacrifiés afin de faire entrer du cash dans les caisses du club marseillais avant la fin du mois de juin.

Au niveau des départs en plus de celui de Luis Henrique, l'OM voudrait faire une belle vente avant la fin du mois de Juin.



↪️Amir Murillo et Quentin Merlin sont pour le moment les deux joueurs susceptibles de partir en cas de belles offres. pic.twitter.com/iTK6bIFKuN — La Tribune Olympienne (@LaTribuneOM) May 12, 2025

C’est le cas de Luis Henrique, qui a déjà trouvé un accord avec l’Inter et qui attend maintenant que l’OM et le finaliste de la C1 s’entendent sur le prix du transfert, qui devrait osciller entre 25 et 30 millions d’euros. Sur X, La Tribune OM a révélé que deux autres joueurs avaient de fortes chances de partir en raison de l’engouement qu’ils suscitent sur le marché des transferts. Il s’agit d’Amir Murillo et de Quentin Merlin, qui sont pour le moment « les deux joueurs susceptibles de partir en cas de belles offres », rapporte le compte insider. Auteur d’une très grosse saison à Marseille, le défenseur panaméen suscite l’intérêt de plusieurs clubs anglais dont Aston Villa et il se murmure Outre-Manche qu’une offre à plus de 20 millions d’euros pourrait tomber dans les jours à venir.

L'OM favorable aux départs de Murillo et Merlin

Si tel était le cas, Pablo Longoria n'hésitera pas à vendre un joueur recruté pour seulement 3 millions d’euros, et pour qui le doute existe lorsque le niveau s’élèvera en Ligue des Champions. Même chose pour Quentin Merlin, qui est lui pisté par Bournemouth et avec qui l’OM pourrait aussi réaliser une plus-value même si l’ancien Nantais avait été acheté bien plus cher par Marseille, qui avait dépensé 10 millions d’euros pour le faire venir en janvier 2024. Avec ces trois départs potentiels, Marseille pourrait renflouer ses caisses sans pour autant sacrifier des joueurs plus importants comme Balerdi ou Greenwood. Une aubaine pour De Zerbi, d’autant plus que le coach italien pourrait ensuite voir les départs de Murillo et Merlin être compensés par des joueurs d’un niveau plus élevé durant l’été.