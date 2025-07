L'OM vise du lourd pour remplacer Rongier

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Malgré le recrutement d’Angel Gomes, l’OM souhaite encore se renforcer au milieu de terrain. Il faut dire que Roberto De Zerbi a perdu Ismaël Bennacer et surtout Valentin Rongier dans ce secteur de jeu cet été.

Depuis le début de la préparation, Roberto De Zerbi fait travailler son équipe en 4-3-3 avec un milieu de terrain haut de gamme composé de Pierre-Emile Hojbjerg, Adrien Rabiot et la recrue estivale Angel Gomes. Les premiers matchs de ce trio sont plutôt satisfaisants et il y a fort à parier que l’entraîneur italien de l’OM en fera des titulaires tout au long de la saison. La volonté du club marseillais est néanmoins de pouvoir compter sur des doublures de haut niveau à tous les postes. Or au milieu de terrain, le compte n’y est pas après le retour à l’AC Milan d’Ismaël Bennacer et le transfert à Rennes de Valentin Rongier.

L'OM cherche un renfort au milieu de terrain

Geoffrey Kondogbia et Amine Harit représentent des alternatives fiables mais derrière, des doutes entourent encore les jeunes et non moins prometteurs Bilal Nadir et Darryl Bakola. C’est la raison pour laquelle l’OM va recruter encore un joueur au milieu de terrain d’ici la fin du mercato selon les informations du compte insider Le Petit OM sur X. « Au milieu, l'OM cherche un joueur polyvalent pouvant s'intégrer dans la rotation idéalement aux 3 postes de Rabiot + Gomes voire Højbjerg. Tranche d'âge plutôt jeune étant donné que le club a déjà 3 trentenaires au milieu (Rabiot, Hojbjerg, Kondogbia) » a publié le compte insider sur X.

La volonté de l’Olympique de Marseille est sans doute de faire venir un joueur aussi bien capable de jouer en tant que relayeur ou en position de meneur de jeu, si possible à un prix modeste et qui acceptera de partir dans un premier temps comme remplaçant. Peu de rumeurs ont pour l’instant circulé à l’OM sur ce joueur ciblé au milieu de terrain, les dirigeants phocéens ayant surtout planché sur les recrutements d’Igor Paixao, de Pierre-Emerick Aubameyang et de Timothy Weah ces dernières semaines. Mais on peut penser qu’après avoir perdu Valentin Rongier et Ismaël Bennacer, l’OM est prêt à faire un effort pour offrir un nouveau renfort de poids à Roberto De Zerbi.