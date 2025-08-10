L'OM vire cinq joueurs , De Zerbi a un rêve ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'OM a confirmé samedi contre Aston Villa qu'à une semaine de la reprise de la Ligue 1 l'équipe était déjà prête à en découdre. Cependant, Roberto De Zerbi a encore des exigences que Pablo Longoria va réaliser.

Les 63.000 supporters marseillais présents au Vélodrome en sont convaincus, cette saison pourrait être la bonne pour l'OM. Il est vrai qu'avant même que tous les renforts soient intégrés à 100%, la formation de Roberto De Zerbi a fière allure. Mais cela ne suffit pas à l'entraîneur italien qui dès le coup de sifflet final du dernier match de préparation, et à trois semaines de la fin du mercato, a envoyé un message à ses dirigeants. « Je pense que quelqu'un arrivera au poste de latéral gauche, c'est une de nos priorités », a précisé l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, provoquant aussitôt une chasse aux rumeurs. Mais, si l'OM souhaite encore se renforcer, il lui faut aussi vendre des joueurs, et selon L'Equipe, cinq d'entre eux sont déjà priés d'aller voir ailleurs d'ici au 1er septembre.

L'OM travaille activement sur ces dossiers

Amical : Un super Aubameyang porte l'OM contre Aston Villa https://t.co/KL406DIOB3 — Foot01.com (@Foot01_com) August 9, 2025

Sans même évoquer le cas Jonathan Rowe, qui pourrait partir, mais qui est tout sauf un indésirable, les cinq joueurs concernés par ce coup de balais sont désignés par Mathieu Grégoire, le journaliste du quotidien sportif installé à Marseille. « Azzedine Ounahi et Faris Moumbagna ont carrément disparu du groupe pro officiel, Amine Harit, Derek Cornelius ou Pol Lirola, restés sur le banc, sont vivement espérés sous d'autres cieux. Pour le défenseur canadien de 27 ans, l'OM espère cinq millions d'euros, mais à 3 ou 3,5 millions d'euros, l'affaire serait vite conclue si une offre finissait par arriver. Des clubs italiens et espagnols de bas de tableau se sont rencardés pour Lirola, sous contrat jusqu'en juin 2026 », précise notre confrère, qui explique que ces derniers jours, Medhi Benatia a durement travaillé sur ce sujet.

Il reste désormais trois semaines à l'Olympique de Marseille pour se séparer de ces cinq joueurs clairement pointés du doigt, et dans le même temps, l'OM va devoir trouver ce latéral gauche tant attendu par un Roberto De Zerbi qui a constaté, comme tout le monde, que sur le plan défensif son équipe avait encore des progrès à faire. Tandis que Joel Ordonez est toujours attendu pour renforcer la défense centrale, le suspense va encore durer un peu pour connaître l'identité de l'heureux élu.