L'OM victime des médias, Daniel Riolo explose de rire

Dans : OM.

Par Nathan Hanini

L’Olympique de Marseille n’a pas eu les débuts rêvés en Ligue 1 ce vendredi du côté de Rennes. Après la rencontre, des tensions ont été observées dans le vestiaire. Une mise en avant qui ne plait pas forcément.

Ce vendredi en ouverture de cette nouvelle saison de Ligue 1, l’Olympique de Marseille s’est incliné en supériorité numérique du côté de la Bretagne face au Stade Rennais (1-0). La formation de Roberto de Zerbi n’a pas su bénéficier du carton rouge reçu par le jeune Aït-Boudlal à la demi-heure de jeu. À la fin de la rencontre, des tensions dans le vestiaire ont été rapportées par les médias. RMC a notamment dévoilé une explication musclée entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. L’Anglais, champion d’Europe espoirs cet été s’est frictionné verbalement sans en venir aux mains avec l’international français. Cela pourrait lui porter préjudice quant à son avenir du côté de la cité phocéenne selon le quotidien français.

Marseille déjà sous pression

1/ Non non stop avec ça … les médias racontent ce qu’il se passe. Y’a pas d’huile .. et on n’y peut rien si l’OM en permanence se chauffe tout seul. Stop avec le blabla des médias qui sont responsables dès que qqun a l’OM fait un pet foireux … — Daniel Riolo (@DanielRiolo) August 17, 2025

Par la suite, la situation a été débattue sur les réseaux sociaux. Certains accusent les médias français d’en faire trop sur la situation. Sur X, Daniel Riolo a tenu à répondre à certains supporters marseillais. « Non non stop avec ça … les médias racontent ce qu’il se passe. Y’a pas d’huile … et on n’y peut rien si l’OM en permanence se chauffe tout seul. Stop avec le blabla des médias qui sont responsables dès que quelqu’un a l’OM fait un pet foireux …, » a-t-il notamment expliqué. L’Olympique de Marseille devra donc se racheter la semaine prochaine face au Paris FC pour la première au Vélodrome. Une rencontre qui promet de la tension avec déjà la pression du résultat pour les hommes de Roberto de Zerbi.