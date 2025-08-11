L'OM victime d'une vengeance à 30 millions d'euros

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM et la Juventus Turin ne se quittent plus durant ce mercato. Les deux clubs sont de nouveau associés, cette fois sur le dossier du milieu de terrain Matt O’Riley.

Depuis le début du mercato, la Juventus Turin est un club qui revient sans cesse dans l’actualité de l’Olympique de Marseille. Timothy Weah a rejoint l’OM en provenance de la Vieille Dame, mais d’autres dossiers ont donné lieu à des discussions entre les dirigeants des deux clubs. La Juve a d’abord tenté de recruter Leonardo Balerdi… puis Pierre-Emile Hojbjerg au cours des dernières semaines. Inflexibles, les dirigeants phocéens ont refusé de vendre leur capitaine et leur international danois au club de Série A.

L'OM tente un nouveau coup formidable en Premier League https://t.co/EQJ46EDPU4 — Foot01.com (@Foot01_com) August 6, 2025

La vengeance de la Juventus Turin se prépare et selon les informations de Nicolo Schira, Damien Comolli est bien décidé à bondir sur une piste de l’OM au milieu de terrain. Après l’échec de la piste Hojbjerg, le club Bianconeri a décidé de passer la seconde pour recruter Matt O’Riley, milieu de terrain danois de Brighton qui figure aussi sur la short-list de l’Olympique de Marseille qui souhaite recruter un joueur d’ici le 31 août pour renforcer son entrejeu. Le journaliste italien explique que la Juve est en négociations avancées avec le joueur, qui veut quitter Brighton, pour un contrat de cinq ans avec un salaire de 3 millions d’euros par an à la clé.

La Juventus Turin fonce sur Matt O'Riley

Notre confrère ajoute que le club anglais réclame 30 millions d’euros pour vendre son n°33, un tarif pour l’instant trop cher pour la Juventus, qui va devoir faire partir deux milieux de terrain pour financer cette opération. Sur tous les fronts avec également le dossier Randal Kolo Muani sur le feu, la Vieille Dame ne donne pas vraiment l’impression d’être souveraine durant ce mercato et semble surtout confronté à de vraies limites financières. L’OM aura peut-être l’occasion d’en profiter en recrutant O’Riley au nez et à la barbe de la Juve. Un dossier de plus dans lequel les deux clubs sont en concurrence durant ce mercato estival.