L'OM victime d'un nouveau scandale arbitral, la preuve tombe

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir, l'OM a pris le meilleur sur le Stade Brestois et ainsi repris la deuxième place de Ligue 1. Mais les Phocéens ont certainement été victimes d'une nouvelle erreur d'arbitrage.

L'OM a enchainé un nouveau succès à domicile en Ligue 1 ce dimanche soir au Stade Vélodrome face au Stade Brestois. Les hommes de Roberto De Zerbi étaient attendus au tournant mais ont plus que rassuré. Les Phocéens ont d'ailleurs repris la deuxième place du championnat et ne comptent plus la lâcher pour assurer leur présence en Ligue des champions la saison prochaine. Mais tous les détails compteront, notamment les buts inscrits. Ce dimanche, l'OM a gagné 4 buts à 1 contre Brest. Mais ils auraient pu gagner avec un but de plus. En effet, un penalty aurait certainement dû être accordé à Jonathan Rowe en toute fin de rencontre. Mais la VAR a annulé la sentence après avoir vu un hors-jeu au départ de l'action. Pourtant, rien n'est vraiment clair.

Une nouvelle erreur contre l'OM ?

🚨❌Mistake by VAR in Marseille's disallowed penalty yesterday against Brest.



📸Jonathan Rowe was ONSIDE in the build-up.



⚠️VAR decided to disallow the penalty with an absolute joke of an analysis. pic.twitter.com/ua672iYxuk — Football Offsides (@FutOffsides) April 28, 2025

Selon les tracés des experts Football Offsides, les lignes tracées par la VAR ne seraient en effet pas bonnes et prendraient de mauvaises parties du corps. De quoi donner quelques regrets si cela se confirmait. Pour rappel, l'OM se plaint depuis le début de la saison d'être victime de l'arbitrage et une nouvelle erreur ce dimanche ne ferait rien pour apaiser les tensions. Toujours est-il que les Phocéens sont désormais deuxièmes de Ligue 1 et qu'il ne reste que trois rencontres à jouer. Ce sera face au LOSC, au Havre puis au Stade Rennais. Attention au piège pour les troupes olympiennes, alors que la lutte pour la Ligue des champions est des plus serrées. A noter qu'avant leur déplacement à Lille, les joueurs olympiens retourneront à Rome pour préparer leur rencontre et garder le lien.