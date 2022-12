L’OM veut Ounahi, Angers est mort de rire

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Révélation de la Coupe du monde 2022, Azzedine Ounahi ne manque pas de sollicitations sur le marché des transferts. Le milieu d’Angers plaît un peu partout en Europe, et notamment du côté de l’Olympique de Marseille. Un intérêt que le SCO ne prend pas vraiment au sérieux.

Les enchères ont déjà commencé pour Azzedine Ounahi (22 ans). Grand artisan des exploits du Maroc pendant le Mondial au Qatar, le milieu d’Angers fait l’objet de plusieurs propositions. Le président Saïd Chabane a en effet révélé des offres venues d’un peu partout en Europe. Autant dire que le SCO pourra réclamer un montant énorme pour son talent sous contrat jusqu’en 2026. Ce n’est évidemment pas une bonne nouvelle pour ses courtisans de Ligue 1.

Ounahi plutôt vers l'Italie

On parle déjà d’une offre éventuelle à 45 millions d’euros de la part de Leicester City. Une somme totalement inaccessible pour Lyon et Marseille. Il n’empêche que le club phocéen refuse d’abandonner le dossier. Selon les informations de Foot Mercato, le pensionnaire du Vélodrome reste « très chaud » sur Azzedine Ounahi. Rien de très sérieux pour Angers dont la direction ne croit pas aux chances marseillaises. Pour commencer, l’international marocain donne sa préférence à l’Italie, où l’Inter Milan et surtout Naples seraient sur le coup.

Nos confrères précisent que le Napoli a pris de l’avance, sachant que l’actuel leader de Serie A ne serait pas contre l’idée de laisser le milieu de terrain en prêt à Angers jusqu’à la fin de la saison. Ce que le président Saïd Chabane avait publiquement réclamé sur les ondes de RTL. Mais le plus grand obstacle pour l’Olympique de Marseille concerne l’aspect financier. Le SCO ne croit pas les Marseillais capables de payer un tel transfert. Le club angevin devrait donc privilégier des prétendants mieux armés et plus proches des ambitions d’Azzedine Ounahi.