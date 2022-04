L’OM veut Mohamed Ali Cho, le devis est salé

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Pablo Longoria multiplie les pistes pour le mercato de l’OM et en pince pour Mohamed Ali Cho, l’attaquant du SCO d’Angers.

Auteur d’un début de saison spectaculaire à Angers, Mohamed Ali Cho a perdu sa place de titulaire aux yeux de Gérald Baticle. Le talent du joueur de 19 ans n’est cependant pas passé inaperçu et plusieurs gros clubs européens ont coché son nom. C’est le cas de Francfort, de Leicester ou encore du Bétis Séville. A en croire les informations de Foot Mercato, un club de Ligue 1 a aussi identifié Mohamed Ali Cho comme une potentielle recrue l’été prochain. Il s’agit de l’Olympique de Marseille, dont le président Pablo Longoria a officiellement pris contact avec l’état-major du SCO pour manifester son intérêt. Le président marseillais a également rencontré l’entourage de Mohamed Ali Cho et a vanté le projet du club marseillais.

Pablo Longoria veut Mohamed Ali Cho à l'OM

Bien parti pour se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille présente de sérieux atouts pour convaincre Mohamed Ali Cho. La philosophie de Jorge Sampaoli, qui n’hésite pas à lancer certains joueurs à l’instar de Bamba Dieng, est un autre argument susceptible de plaire à l’attaquant international espoirs français d’Angers. Mais selon les informations de Foot Mercato, l’affaire est loin d’être dans le sac pour l’OM dans la mesure où Angers réclame près de 15 millions d’euros pour son attaquant, qui est évidemment le joueur le plus bankable de l’effectif de Gérald Baticle. A ce tarif, il n’est pas certain que Marseille y aille. Pablo Longoria tentera en revanche le tout pour le tout afin d’attirer le joueur au prix le plus réduit possible. Dans ce dossier, le Borussia Dortmund est également à l’affût. Le club de Bundesliga a notamment tenté sa chance cet hiver, sans pour autant réussir à convaincre le SCO.