L'OM verrouille le contrat de ce joueur à 7ME

L'Olympique de Marseille avance prudemment sur le marché des transferts, même si les rumeurs se multiplient. Avant d'apporter du sang neuf, Pablo Longoria tient à verrouiller les joueurs jugés indispensables par Roberto De Zerbi.

Arrivé à l'OM il y a deux ans en provenance de l'Atlético de Madrid, Geoffrey Kondogbia a réussi à convaincre l'entraîneur italien de Marseille tout comme ses prédécesseurs, pour preuve, il a disputé 67 matches en deux saisons. Alors, au moment où le joueur de 32 ans pourrait se poser des questions sur son avenir à Marseille, même s'il a encore deux ans de contrat, les choses sont très claires, révèle La Provence. Il est hors de question que le milieu défensif quitter l'OM lors de ce mercato, et toutes les offres seront refusées. Raison de cette position intransigeante de Pablo Longoria, la décision de Roberto De Zerbi qui a fait du joueur révélé à Lens son relais prioritaire sur et en-dehors du terrain. Une confiance s'est installée entre les deux hommes, et le technicien italien l'a donc fait savoir à ses dirigeants.

Kondogbia reste mais ne prolonge pas à l'OM

Même s'il n'est pas du tout question de prolonger le contrat de Geoffrey Kondogbia, dont la valeur est désormais estimée à 7 millions d'euros, l'Olympique de Marseille mise sur lui encore au moins une saison, estimant en plus que sa longue expérience sera un vrai plus en Ligue des champions. De plus, les dirigeants de l'OM n'ont pas non plus oublié que Kondogbia, qui est un des plus gros salaires du club, avait donné son accord pour baisser celui-ci afin d'aider Marseille à passer un cap difficile sur le plan financier. Tout cela mis bout-à-bout et voilà pourquoi le club phocéen a décidé de ne pas se séparer du milieu défensif, qui va en plus retrouver son poste de prédilection après une pige en défense. A Geoffrey Kondogbia de confirmer qu'il mérite cette confiance absolue de son entraîneur et de ses employeurs.