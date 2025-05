L’OM vendu par McCourt, il apporte une preuve à 120 millions

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Au détour d’une interview à L’Equipe il y a quelques jours, l’ex-DG de l’OM, Stéphane Tessier, a lâché une phrase qui n’a pas manqué de faire réagir Thibaud Vézirian au sujet d’une possible vente du club phocéen.

Très impliqué, Frank McCourt s’est rendu à Marseille pour suivre au plus près son équipe durant le sprint final. Sans aucun doute, l’homme d’affaires américain doit être satisfait de la manière avec laquelle les hommes de Roberto De Zerbi sont en train de conclure leur saison. Samedi au Havre, l’OM a définitivement validé sa qualification pour la prochaine Ligue des Champions, ce qui va permettre à Frank McCourt de récupérer au moins 40 millions d’euros, et d’aborder le prochain mercato avec ambition. Mais pour Thibaud Vézirian, le natif de Boston n’est plus vraiment aux manettes du club phocéen.

OM : Un gros chèque avant la DNCG, McCourt jubile https://t.co/iuT63exuNx — Foot01.com (@Foot01_com) May 8, 2025

Lors d’une récente vidéo publiée sur YouTube, le journaliste a remis une pièce dans la machine quant à une possible vente de l’Olympique de Marseille, s’appuyant notamment sur les propos tenus par Stéphane Tessier, ex-directeur général du club marseillais, dans L’Equipe. « Moi, je crois au sport professionnel telle une industrie, avec un équilibre économique. À Saint-Étienne (2010-2015), j'ai eu six années de bilans équilibrés (ventes de joueurs comprises). À Marseille (DG adjoint, puis DG, mars 2022-juin 2024), trois ans sans aucun apport d'argent du propriétaire (Frank McCourt) » a lancé l’ancien dirigeant marseillais. Une phrase qui confirme un départ imminent de Frank McCourt selon Thibaud Vézirian.

L'OM vendu, Thibaud Vézirian persiste

« Stephane Tessier a mis plus que les pieds dans le plat. Il a dit que pendant trois ans, le propriétaire n’a jamais mis d’apport. Donc il y a une seule grille de lecture à avoir sur ce type de phrase. Cela confirme tout ce qui vous a été dit depuis 2021, c’est que Frank McCourt ne met plus d’argent. C’est quand même l’ancien directeur général de l’OM qui le dit, ce n’est pas moi. Ca vous confirme également très clairement qu’il y a depuis avril 2024 un pacte d’associés pour recapitaliser la datte. Il y a eu plus de 120 millions d’euros d’augmentation de capital de réaliser. Il n’y a aucune autre explication viable à ce qu’il a dit car ce qu’il a dit est très clair et fait écho à ce que je vous raconte depuis des mois » a lancé sur YouTube l’ancien journaliste de La Chaîne L’Equipe, qui affirme depuis de longs mois que l’homme d’affaires américain n’est plus seul à la tête de l’OM et que son départ est imminent. Une tendance qui se confirme selon le journaliste, malgré les démentis réguliers dans la presse à ce sujet.