L'OM vend Ounahi pour 6 ME

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Poussé vers la sortie par l'Olympique de Marseille, Azzedine Ounahi a enfin trouvé un point de chute. Plusieurs sources annoncent qu'un accord total a été trouvé avec Girona.

Au bout d'un été mouvementé, Azzedine Ounahi sait enfin où il évoluera cette saison. Le milieu de terrain marocain, arrivé à l'Olympique de Marseille dans la foulée d'une Coupe du monde 2022 sensationnelle, n'a jamais réussi à montrer l'étendue de son talent sur la Canebière. Prêté au Panathinaïkos toute la saison dernière, il a sorti un exercice plutôt satisfaisant (37 matchs, 5 buts, 7 passes décisives), mais pas suffisant pour intégrer le groupe de Roberto De Zerbi. Différents points de chute ont été explorés, mais c'est finalement vers l'Espagne que l'ancien Angevin se dirige, à quelques jours de la clôture définitive du mercato estival 2025.

Azzedine Ounahi, direction l'Espagne !

OL : Hamed Traoré à l'OM, Lyon est furieux https://t.co/Jml9LtrWSo — Foot01.com (@Foot01_com) August 28, 2025

Azzedine Ounahi est en effet en passe de s'engager avec le club espagnol de Girona. Comme l'indique Foot Mercato en ce milieu de semaine, un accord total a été trouvé entre la formation espagnole et la direction de l'Olympique de Marseille. Un transfert qui a été largement facilité par sa volonté ferme de signer pour un club espagnol. A quelques mois de la prochaine CAN et à moins d'un an de la Coupe du monde 2026, l'international marocain veut se donner toutes ses chances de conserver sa place au sein de l'effectif de Walid Regragui. Après une première offre de 3 ME pour 50% des droits économiques du joueur refusée, Girona est revenu à la charge avec une offre de 6 ME pour s'octroyer 80 % des droits du joueur. Proposition qui a convaincu Pablo Longoria.

En d'autres termes, l'Olympique de Marseille conserve 20% du joueur et s'assure une rentrée d'argent à l'avenir en cas de revente. Dans l'histoire, c'est Angers qui se retrouve lésé. La direction angevine avait placé un pourcentage sur la plus-value à hauteur de 30% en cas de revente, mais étant donné que l'OM avait déboursé 10 ME pour le recruter, les Phocéens ne font pas de plus-value, donc ne donneront rien au SCO.