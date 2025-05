L'OM va tout casser, Benatia le promet

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Très heureux d’avoir rempli sa mission de ramener l’OM en Ligue des Champions aux côtés de Pablo Longoria et Roberto De Zerbi, Medhi Benatia prépare du lourd pour la saison prochaine.

Longtemps dauphin du Paris Saint-Germain durant toute cette saison 2024-2025, le club phocéen a finalement terminé à sa place, à savoir au deuxième rang du championnat de France. À l’issue d’un exercice plutôt réussi, malgré une élimination précoce de la Coupe de France face au LOSC en 16es de finale, l’OM va donc retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine. Avec quelles ambitions ? Après avoir façonné un effectif de qualité, avec notamment les arrivées de Rulli, Hojbjerg, Rabiot, Greenwood ou Gouiri, la direction phocéenne veut continuer sur son chemin pour offrir une équipe de grande qualité à Roberto De Zerbi. Ce sera en tout cas la volonté première de Medhi Benatia lors du prochain mercato estival.

« Rendez-vous la saison prochaine, encore plus unis, encore plus forts »

« La saison touche à sa fin, et c’est avec beaucoup de fierté que je souhaite remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué à cette belle aventure : Tout d’abord merci au boss Mr Frank McCourt pour son investissement, sa clairvoyance et sa vision. Merci à Pablo Longoria pour sa confiance et son partage qui nous ont permis de collaborer et d’atteindre nos objectifs. Merci au coach Roberto De Zerbi, à son staff technique et médical, pour votre travail, votre dévouement et votre professionnalisme au service du collectif. Merci aux joueurs pour leur engagement, leur combativité et leur esprit d’équipe tout au long de la saison. Vous avez tout donné sur le terrain, dans la victoire comme dans l’adversité. Et enfin un immense merci à notre public, nos supporters: votre présence, vos encouragements, votre ferveur et votre fidélité ont été une force. Match après match, vous avez porté nos couleurs avec passion. Cette saison a été riche en émotions, en efforts et en progrès, nous pouvons être fiers du chemin parcouru ensemble. Rendez-vous la saison prochaine, encore plus unis, encore plus forts », a expliqué, sur les réseaux sociaux, le directeur du football de l’OM, qui veut continuer à choquer les supporters en faisant venir d’autres grands joueurs pour remettre Marseille sur la carte du football européen.