L'OM va surprendre, Benatia prépare des coups de génie

Il faudra surveiller avec attention ce qu’il va se passer dans les dernières heures du mercato à l’OM, où Medhi Benatia a plusieurs dossiers sur le feu, ce qui pourrait donner lieu à quelques surprises.

L’Olympique de Marseille a pour l’instant ficelé trois arrivées lors de ce mercato hivernal avec les signatures de Luiz Felipe, d’Amine Gouiri et celle imminente d’Amar Dedic en provenance du RB Salzbourg. Tout cela est réjouissant pour Roberto De Zerbi, qui a d’ailleurs publiquement félicité Pablo Longoria et Medhi Benatia pour le travail réalisé cet hiver. Mais l’ancien entraîneur de Brighton est du genre exigeant et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Il reste encore quelques heures pour réaliser une ou deux bonnes affaires et comme le rappelle le compte insider La Tribune OM, Anselmino et Fagioli sont à cette heure les deux pistes prioritaires du club marseillais pour renforcer la défense centrale et le milieu de terrain.

Benatia multiplie les pistes au mercato

L'OM veut toujours remplacer Brassier et Koné.



↪️Anselmino et Fagioli sont les dossiers les plus chauds mais l'OM active déjà des plans de secours si jamais les pistes ne vont pas au bout.



↪️Mehdi Benatia veut tenter pas mal de coups sur ce dernier jour du Mercato. pic.twitter.com/KY0zxZtv6m — La Tribune Olympienne (@LaTribuneOM) February 3, 2025

Des négociations sont en cours avec Chelsea et la Juventus, mais rien ne dit qu’elles aboutiront. Ce n’est pas un soucis pour Medhi Benatia puisque selon notre confrère, le directeur du football de l’Olympique de Marseille a bien d’autres dossiers sous le coude, encore gardés secrets. « Mehdi Benatia veut tenter pas mal de coups sur ce dernier jour du mercato » affirme le compte insider, sans en dire plus pour l’instant sur les pistes de l’état-major olympien. Après la signature d’Amine Gouiri, il ne devrait pas y avoir de surprise dans le secteur offensif, déjà bien fourni avec en plus de l’international algérien Neal Maupay, Jonathan Rowe, Mason Greenwood, Robinio Vaz, Luis Henrique et Bilal Nadir.

Au milieu de terrain en revanche, l’OM veut un renfort pour compenser le probable départ d’Ismaël Koné vers Rennes tandis que défensivement, l’idée est d’ajouter un second joueur dans l’axe après Luiz Felipe afin que les deux hommes comblent numériquement le départ de Lilian Brassier à Rennes et celui probable de Bamo Meïté, probablement vers Montpellier. Reste maintenant à voir ce que Medhi Benatia parviendra à faire d’ici la fin de la journée.