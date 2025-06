L'OM va rouler sur le PSG, La Provence s'emballe

Dans : OM.

Par Claude Dautel

La saison du Paris Saint-Germain n'est pas terminée, et du côté de l'Olympique de Marseille, certains sont persuadés qu'il y a dans ce calendrier démentiel, un point faible pour le club de la capitale.

Et si cette fois, c'était la bonne ? Pour oublier le fait que le PSG a gagné la Ligue des champions, certains supporters marseillais aimeraient que le club phocéen fasse mieux que de la figuration en Ligue 1 face à l'ogre parisien, et pourquoi décrocher un titre de Champion de France qui fait défaut à l'OM depuis 2010. Sur le papier, cela semble encore compliqué pour l'équipe de Roberto De Zerbi, sauf que cette année, l'Olympique de Marseille a un atout majeur. Cet atout, c'est le calendrier du PSG.

Alors que le championnat est fini depuis plus d'un mois, les joueurs parisiens sont toujours en compétition avec le Mondial des clubs. Et il est probable qu'après les trois semaines de vacances obligatoirement accordées aux footballeurs du PSG, ces derniers risquent tout de même d'être cramés au début du championnat de Ligue 1. Dans La Provence, des spécialistes que le Paris Saint-Germain va paye très cher cette débauche d'énergie et que l'OM peut et doit en profiter.

Le PSG est prenable, à l'OM de jouer

Ancien préparateur physique de l'Olympique de Marseille, il était en poste à l'OM lors du dernier titre de champion de France, Serge Conesa est convaincu que le PSG ne sortira pas indemne de cette saison. « Ils vont le payer soit au niveau de la préparation physique, avec en plus un risque important de blessures, soit au niveau mental. Voire les deux (...) Par rapport au PSG, les autres clubs de Ligue 1, qui se prépareront sérieusement, pourront un peu compenser les différences de niveau technique », confie le spécialiste. Un avis partagé par Pier Gauthier, préparateur mental, qui a notamment travaillé avec Christophe Galtier lorsque ce dernier dirigeait l'ASSE : « A un moment, le corps et le cerveau ont des limites (...) Il n’y a pas tant d’écart avec les autres, les équipes de Ligue 1 savent joueur au football. Si le PSG perd quelques matchs, ça peut aller très vite et ça pourrait basculer sur la durée. Il suffit qu’ils soient un tout petit peu moins bien, tout deviendra compliqué et les autres pourront en profiter. »

On le sait bien, si au mois de septembre, l'Olympique de Marseille est au coude-à-coude avec le Paris Saint-Germain au classement de Ligue 1, le Vélodrome et les réseaux sociaux vont s'enflammer. Ces dernières années, cela a parfois été le cas avec toujours une grosse déception au bout. Mais si cette saison 2025-2026 était la bonne ?