L'OM va payer cher pour s'offrir Evan Ndicka

Par Corentin Facy

L’OM veut renforcer sa défense centrale cet été et cible Evan Ndicka. Un échange a été évoqué avec Ismaël Koné, mais le club phocéen va devoir signer un chèque en plus d’offrir l’international canadien à la Roma.

Après avoir mis la main sur le très prometteur défenseur anglais CJ Egan-Riley, l’Olympique de Marseille souhaite compléter son recrutement dans ce secteur de jeu avec un ou deux joueurs plus expérimentés. Facundo Medina est ciblé pour évoluer en tant que latéral gauche et désormais, la priorité en défense centrale est Evan Ndicka. A en croire les informations de Gianluca Di Marzio, des discussions sont en cours entre l’OM et l’AS Roma pour un échange entre le défenseur ivoirien de 25 ans et Ismaël Koné, très apprécié du directeur sportif romain Frédéric Massara.

Sur le papier, l’opération semble idéale pour Marseille, en passe de récupérer un défenseur très en vogue sur le marché européen après son très bon passage à Francfort et sa saison XXL en Italie, avec 38 matchs disputés, tous comme titulaire. Le compte insider Le Petit OM apporte toutefois un élément important dans ce dossier. Il ne s’agira pas d’un prêt sec et l’Olympique de Marseille va devoir signer un gros chèque, en plus d’offrir Ismaël Koné à la Roma. Assez logique puisque les valeurs marchandes des deux joueurs ne sont pas du tout égales. Selon Transfermarkt, Evan Ndicka est estimé à 30 millions d’euros tandis que le milieu canadien de l’OM est lui valorisé à hauteur de 9 millions d’euros.

Pas d'échange sec pour Ndicka à l'OM

La Gazzetta dello Sport apporte par ailleurs un indice supplémentaire en révélant que l’AS Roma doit faire entrer 15 millions d’euros dans ses caisses avant lundi et la clôture du bilan financier pour être dans les clous financièrement. Il ne serait donc pas étonnant de voir Medhi Benatia proposer Ismaël Koné en plus d’un chèque dont le montant serait compris entre 15 et 20 millions d’euros pour s’offrir un solide défenseur central, dont le nom a récemment été évoqué du côté du Real Madrid. Avec Ndicka, Egan-Riley et Medina, le secteur défensif olympien aurait en tout cas une autre allure pour le plus grand bonheur de Roberto De Zerbi.