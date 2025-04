L'OM va faire un coup génial pour renforcer sa défense

A la recherche d’un nouveau défenseur central pour la saison prochaine, l’Olympique de Marseille s’est lancé sur la piste d’un ancien international Espoirs français qui sera libre de tout contrat à l’issue de l’exercice en cours.

Avec 41 buts encaissés et seulement 5 clean sheets depuis le début de la saison 2024-2025, l’Olympique de Marseille n'est que la 10e meilleur de défense du championnat de France de Ligue 1. Si les hommes de Roberto De Zerbi ont régulièrement montré des capacités offensives excellentes, on ne peut pas en dire autant pour du secteur défensif. Les récentes prestations du club phocéen montrent même un déclin très important, avec 11 buts encaissés lors des 4 dernières journées de Ligue 1.

Pour corriger les carences défensives en vue de la préparation de la saison prochaine, la direction de l’OM a prévu de renforcer son arrière-garde. C’est dans ce contexte que la piste menant à Olivier Boscagli prend de plus en plus d’ampleur, indique Rudy Galetti.

🚨👋🏻 Olivier #Boscagli will leave #PSV in the summer as a free agent.



📉 #Brighton - which had shown interest in him months ago - have cooled their pursuit, shifting focus to other targets.



🗣 Recently, #OM and clubs from 🇮🇹, 🇹🇷 and 🇩🇪 have approached the CB to take fresh info. pic.twitter.com/vwoLhM6Qse