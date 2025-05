L’OM trouve un accord, les départs vont pleuvoir

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM cherche une solution pour les jeunes joueurs de son effectif, et un directeur sportif a vendu la mèche pour de futures transactions.

Le mercato débute pour l’Olympique de Marseille, qui doit continuer dans la lignée des dernières fenêtres de transferts en renforçant l’équipe de manière spectaculaire et efficace pour rivaliser avec les plus grands clubs européens. Dans ces conditions, difficile pour les jeunes du centre de formation de trouver leur place. Bilal Nadir a réussi à gagner du temps de jeu cette saison, Robinio Vaz s’est montré sur quelques matchs, mais pour le reste, le niveau est trop haut par rapport à la réserve qui évolue en National 3, soit quatre divisions plus bas. Un problème que Mehdi Benatia est en train de régler en trouvant un accord avec le FC Martigues, relégué de Ligue 2 en National, et qui va être utilisé comme tremplin pour permettre aux jeunes joueurs de l’OM de s’aguerrir à un niveau correct.

Martigues espère rester en Ligue 2

C’est Djamal Mohamed, directeur sportif du club martégal, qui a confirmé que les discussions avec le dauphin du PSG en Ligue 1 allaient déboucher sur des arrivées. « Martigues ne rivalisera pas avec l’OM, c’est sur et certains. Par contre, on peut être un bon support pour l’OM. On le voit bien, les jeunes de Marseille qui signent professionnels stagnent en N3 et ce n’est pas le but de la politique sportive de Medhi Benatia. Il veut me prêter des joueurs à fort potentiel, même s’ils estiment qu’ils ne peuvent pas jouer pour le moment en Ligue 1. Leur politique c’est de prêter leurs bons jeunes, qu’ils s’expriment et qu’ils repartent à l’OM », a livré Djamal Mohamed, qui sait que le mois de juin sera chaud avec beaucoup de clubs concernés par les passages devant la DNCG, laissant l’espoir pour Martigues de rester en Ligue 2.