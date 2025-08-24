L'OM trouve le remplaçant de Rabiot en Premier League

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM est loin d'en avoir fini avec son mercato estival. Le club phocéen espère toujours pouvoir attirer dans ses filets un nouveau milieu de terrain de qualité.

L'OM a bien réagi ce samedi en Ligue 1 face au Paris FC. Si tout n'a pas été parfait au Stade Vélodrome pour les hommes de Roberto De Zerbi, c'est bien la victoire qui était la plus importante. La direction phocéenne va désormais pouvoir se pencher pleinement sur la fin du marché des transferts estival. Même si tout est encore possible, Adrien Rabiot n'est pas certain de rester sur la Canebière. L'OM va donc devoir lui trouver le remplaçant idoine. Et peut-être que le club marseillais trouvera son bonheur en Premier League du côté de Fulham.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Andreas Pereira (@andreaspereira)

Selon les informations de ESPN, l'Olympique de Marseille pourrait en effet recruter prochainement Andreas Pereira. Le média affirme que le Brésilien ne veut pas prolonger son contrat avec Fulham et cherche une porte de sortie. Palmeiras est très chaud sur son cas et discute d'ailleurs avec toutes les parties concernées. Mais les Phocéens sont également présents et pourraient bien faire une offre prochainement.

De Zerbi tenté par une arrivée d'Andreas Pereira à l'OM

Pour lâcher son joueur, le club londonien attend une somme comprise entre 12 et 15 millions d'euros. C'est à peu près la somme que percevraient les Marseillais en cas de vente d'Adrien Rabiot. Le discours de Roberto De Zerbi pourrait finir par faire craquer Andreas Pereira, cible de longue date de l'OM et qui pourrait être un élément précieux en vue de la prochaine Ligue des champions. Tout devrait s'accélérer dans les prochaines heures. Le temps presse pour un OM qui a promis l'arrivée de quatre, cinq, voire six joueurs d'ici la fin du mois d'août.