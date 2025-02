L'OM trop gentil, De Zerbi pousse une gueulante

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM a infligé une correction à l’ASSE samedi après-midi au Vélodrome (5-1), mais cette fois, Roberto De Zerbi n’a pas été satisfait à 100% de la prestation de ses joueurs, notamment en première mi-temps.

Son équipe monte indiscutablement en régime et pourtant, Roberto De Zerbi refuse de considérer que tout est acquis ou parfait. Au contraire, l’entraîneur italien de l’Olympique de Marseille attend la perfection de ses joueurs, et ce ne fut pas le cas ce samedi en première mi-temps face à l’ASSE. Son équipe ne menait que d’un but malgré une domination écrasante, ce qui a chagriné l’entraîneur marseillais. Au micro de BeInSports après la rencontre, ce dernier a fait savoir qu’il avait demandé à ses joueurs à la mi-temps d’être bien plus tueurs devant les buts stéphanois lors du second acte. Une correction appliquée à la lettre par Gouiri, Greenwood et compagnie, qui ont inscrit quatre buts après le repos.

⏱️ 90+8' | #OMASSE 5️⃣-1️⃣



𝐐𝐔𝐄𝐋 𝐅𝐄𝐒𝐓𝐈𝐕𝐀𝐋 ! 🤩🍾

Après-midi 𝐢𝐝𝐲𝐥𝐥𝐢𝐪𝐮𝐞 pour nos Olympiens qui disposent tranquillement des Verts grâce à Greenwood, Murillo, Rabiot et un doublé d'un Gouiri très en vue aujourd'hui 🦾💙



L'OM prend provisoirement 9 points d'avance… pic.twitter.com/ksLSGiAGqj — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 15, 2025

« On a fait un très bon match, tout semblait facile. On a vu qu'ils avaient fait un bon match à Paris. Pour gagner, il fallait donc bien jouer. C'est dommage pour le but encaissé, ça fait un peu tâche. Mais je suis très content. Je pense qu'on s'est amélioré à tous les niveaux. Medhi Benatia et Pablo Longoria ont fait un super travail avec le recrutement cet hiver. En première période, on a très bien joué. Mais il fallait mettre un peu plus de 'méchanceté'. Le football, c'est du divertissement, c'est sûr, les supporters doivent s'amuser, mais quand on a des occasions comme aujourd'hui, il faut tuer le match tout de suite si on le peut, je l’ai dis aux joueurs » a analysé Roberto De Zerbi, presque conquis totalement par le match de ses joueurs et qui espère que ce genre de performance va se répéter à l’avenir. En attendant son déplacement à Auxerre samedi prochain, l’OM va pouvoir regarder les autres matchs de la journée avec sérénité, solidement accroché à sa place de dauphin du PSG.