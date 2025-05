L'OM très avancé sur une terreur à 20 millions d'euros

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Bien connu par les suiveurs de la Ligue 1 pour son passage remarqué à Lorient, Armand Laurienté pourrait revenir au sein du championnat de France cet été, sachant que l’Olympique de Marseille s’intéresse à lui pour le prochain mercato.

Dauphin du champion parisien, le club phocéen a assuré une belle deuxième place cette saison en Ligue 1. Un rang qui va permettre à l’OM de retrouver la Ligue des Champions dès la saison prochaine. Et sous les ordres de Roberto De Zerbi, Marseille ne disputera pas la C1 pour faire de la figuration, comme cela a parfois été le cas ces dernières années. Non, l’OM jouera la LDC avec l’objectif de se qualifier pour la phase finale en terminant dans les 24 premiers de la phase de ligue. Mais pour remplir cette mission, en plus des autres objectifs en L1 et en Coupe de France, l’OM va devoir renforcer son effectif pendant le mercato estival. Grâce à Pablo Longoria et à son directeur sportif Medhi Benatia, Marseille va se montrer actif sur le marché des transferts. Avec de nouvelles pistes venues d’Italie pour cocher toutes les cases demandées par De Zerbi. Sur les ailes, l’OM aura besoin d’ailiers de qualité pour faire mal à des adversaires plus coriaces, à l’image d’Armand Laurienté ?

« L'Olympique de Marseille observe Armand Laurienté »

Armand Laurienté capocannoniere della Serie B con 18 gol. È uno dei tre giocatori, con Mateo Retegui dell'Atalanta e Ousmane Dembélé del PSG in grado di segnare almeno 8 gol sia con il piede destro che con il sinistro. L'Olympique Marseille osserva 👀 #teamOM

Grafica: Data Scout pic.twitter.com/JGzaBNzTw5 — Antonio Parrotto (@AntonioParr8) May 25, 2025

D’après les informations d’Antonio Parrotto, le club marseillais suit de près l’attaquant de Sassuolo. « L'Olympique de Marseille observe Armand Laurienté, le meilleur buteur de Serie B avec 18 buts. Il est l'un des trois joueurs, avec Mateo Retegui (Atalanta) et Ousmane Dembélé (PSG), capables de marquer au moins huit buts avec son pied droit et son pied gauche », a expliqué le journaliste TuttoMercatoWeb sur les réseaux sociaux. Sans oublier sa faculté à tirer les coup-francs, de près comme de loin. Bien connu en L1, où il avait réalisé de belles performances sous le maillot de Lorient entre 2019 et 2022, Laurienté a été transféré dans l’ancien club de De Zerbi pour 10 ME il y a trois ans.

Si Sassuolo va remonter en Serie A la saison prochaine, l'attaquant français se verrait bien changer d’air pour faire partie d’un projet plus ambitieux, comme celui de l’OM. Reste aussi à savoir si Marseille voudra débourser les 20 ME que le club italien va réclamer pour lâcher son joueur de 26 ans, qui sort d'une saison pleine et qui dispose de qualités pouvant renforcer Marseille en vue de la saison prochaine.