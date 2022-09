L'OM tremble, Balerdi relancé après le fiasco lillois

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Samedi contre Lille, le défenseur marseillais Leonardo Balerdi a vécu une sale soirée malgré la victoire de l’OM en sortant dès 30e minute.

Titulaire aux côtés de Samuel Gigot et de Chancel Mbemba contre les Dogues, le défenseur argentin de l’Olympique de Marseille a rapidement été averti et a frôlé la correctionnelle avec une action litigieuse sur Ounas, qui aurait pu provoquer un penalty en faveur de Lille. Au bout de trente minutes, Igor Tudor a effectué un choix très fort en sortant Leonardo Balerdi et le remplaçant par Nuno Tavares, replaçant Sead Kolasinac là où il est le plus à l’aise, au poste de défenseur central gauche. En conférence de match après la victoire marseillaise contre Lille, Igor Tudor justifiait la sortie de Leonardo Balerdi, sans accabler le défenseur argentin. « Je suis vraiment désolé. Leo est un joueur fantastique, vraiment. J’ai senti qu'il fallait le sortir. Il y avait un risque de prendre un deuxième jaune et j'ai dit à mon assistant que même si on arrivait bientôt à la mi-temps, il fallait le sortir. Ce n'est pas parce qu'il jouait mal, je lui ai dit d'ailleurs, on craignait un deuxième jaune » a justifié Igor Tudor, pour qui le choix de Leonardo Balerdi était avant tout basé sur la peur d’être à dix, plutôt que sur la performance du joueur.

Balerdi titulaire contre Francfort en Ligue des Champions ?

Un petit mot sur le coach Igor Tudor qui montre ce soir qu’il peut se désavouer dès 25 minutes de jeu. C’est pas si courant dans le milieu. Il montre qu’il ne fera pas de sentiment comme avec Balerdi ou même Payet qui s’est échauffé 45 mins sans rentrer. Le patron du vestiaire. pic.twitter.com/oHiDftDfvX — 𝕄𝕒𝕤𝕤𝕚𝕝𝕚𝕒𝟙𝟡𝟟𝟠  (@massilia1978) September 10, 2022

Quoi qu’il en soit, Leonardo Balerdi a été atteint psychologiquement comme le prouve sa réaction au moment de rejoindre le banc marseillais. Mais le défenseur argentin de l’OM va vite devoir passer à autre chose car selon les informations de La Provence, il est très probable qu’il soit titulaire contre Francfort, mardi soir en Ligue des Champions au Vélodrome. Et pour cause, Chancel Mbemba est suspendu après son carton rouge récolté à Tottenham la semaine dernière, tandis qu’Isaak Touré n’est pas inscrit en Ligue des Champions. Pour épauler Eric Bailly et Sead Kolasinac, titulaires certains mardi soir, l’incertitude demeure donc entre Balerdi et Samuel Gigot. Le Français a la préférence du staff de l’OM, mais il est sorti sur blessure contre Lille, 5 minutes après son but et pour l’instant, on ignore s’il pourra prétendre à une place de titulaire face aux Allemands. Dans le cas où il serait contraint de déclarer forfait, Leonardo Balerdi serait titulaire. Avec une pression énorme mais également l’obligation de se racheter et de prouver sa valeur aux yeux de son entraîneur et de ses supporters.