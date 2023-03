L'OM tremble, Alexis Sanchez met Longoria sous pression

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le flou est total autour d’Alexis Sanchez, en fin de contrat avec l’OM à la fin de la saison et qui ne souhaite prendre aucune décision quant à son avenir avant de connaitre le classement final de Marseille.

L’été dernier, Pablo Longoria a réalisé ce que l’on peut appeler sans exagérer un coup de maître en recrutant Alexis Sanchez à l’Olympique de Marseille. Malin et créatif, le président olympien a profité de la résiliation du contrat du Chilien à l’Inter Milan pour bondir et offrir à Alexis Sanchez une seconde jeunesse, dans un club directement qualifié pour la Ligue des Champions. A 34 ans, Alexis Sanchez a retrouvé le temps de jeu qui lui manquait tant depuis plusieurs saisons et a su en tirer profit. Auteur de 16 buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, il s’est imposé comme le joueur le plus important aux yeux d’Igor Tudor à l’Olympique de Marseille.

Alexis Sanchez a des courtisans au mercato

Or, il ne s’est engagé que pour une saison avec l’OM plus une année en option. Pour que la seconde année du contrat d’Alexis Sanchez à Marseille soit activée, les deux parties doivent trouver un accord. Selon les informations de La Provence, l’été dernier, Alexis Sanchez et son représentation Fernando Felicevich s’étaient mis d’accord avec Pablo Longoria sur un point : ils se reverraient à la fin de la saison et pas avant pour évoquer l’avenir de l’international chilien. Comme redouté par Marseille, l’excellente saison de Sanchez a réveillé l’intérêt de certains clubs européens. Mais le président de l’OM a d’autres atouts dans sa manche.

Sanchez veut un OM fort pour briller en Europe

Pablo Longoria mise tout par exemple sur une qualification en Ligue des Champions ainsi que sur l’attachement d’Alexis Sanchez au club qui lui a permis de revenir sur le devant de la scène. Le mercato estival que prépare Longoria et son bras droit Javier Ribalata sera également déterminant pour convaincre le Chilien de rester une année de plus. Et pour cause, l’ancien buteur de Manchester United et d’Arsenal ne veut pas rester pour faire de la figuration en Ligue des Champions. Il se murmure qu’il réclamerait au minimum une recrue de haut standing par ligne afin que l’OM soit performant en coupe d’Europe. Reste maintenant à voir si l’OM trouvera les arguments sportifs et financiers pour convaincre El Nino Maravilla de rester une année de plus. Chose que tous les supporters espèrent, autant qu’Igor Tudor, lequel a fait d’Alexis Sanchez son joueur phare cette saison.