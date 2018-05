L’OM ? Toko-Ekambi va regarder ça de plus près

Dans : OM, Mercato, SCO.

Resté courageusement à Angers alors qu’il avait de grosses offres, Karl Toko-Ekambi a mis un point d’honneur à participer activement au maintien du SCO en Ligue 1.

Sa mission accomplie, l’attaquant camerounais va désormais partir en vacances sereinement, tout en suivant forcément ce qui va déterminer son avenir. En Anjou, personne ne doute une seconde de son départ, et de la belle rentrée d’argent que cela va provoquer. Des équipes espagnoles, allemandes et anglaises sont sur le coup, mais depuis quelques semaines déjà, l’Olympique de Marseille est annoncé comme intéressé par ce buteur confirmé de Ligue 1. Et réciproquement.

« L’OM ? Forcément, c’est un club qui intéresse tout joueur qui joue en Ligue 1. Ça fait plaisir d’être associé à un nom comme l’Olympique de Marseille. Pour l’instant, je ne sais pas du tout ce qui peut faire pencher la balance. Je n’ai pas encore abordé ça profondément », a fait savoir Toko-Ekambi, qui semblait avoir eu un petit coup de cœur pour Villarreal, même si la perspective de franchir un cap avec l’un des meilleurs clubs de Ligue 1 doit certainement le titiller.