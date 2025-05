L'OM tient son Mbappé pour la Ligue des champions ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille va retrouver la Ligue des champions la saison prochaine et Pablo Longoria peut dormir tranquille, il n'aura pas à faire des folies au mercato pour s'offrir un buteur. Mason Greenwood n'a pas l'intention de partir.

Auteur d'un doublé contre Rennes, pour le dernier match de la saison, Mason Greenwood finit sa première saison en Ligue 1 sous le maillot phocéen avec un bilan exceptionnel puisqu'il a marqué 21 buts, soit deux de plus que Didier Drogba lorsqu'il a signé à l'OM. Et si c'est Ousmane Dembélé qui a remporté le titre de meilleur buteur de la saison, c'est à égalité avec Mason Greenwood, l'attaquant du PSG ayant seulement eu besoin de moins de penalties pour atteindre ce score. Avec un joueur aussi efficace, l'Olympique de Marseille peut dormir tranquille au mercato, il n'y aura pas besoin de faire des folies au prochain mercato dans ce secteur. Tandis que Mehdi Benatia avait tenu à rassurer tout le monde avant la rencontre concernant l'avenir de l'attaquant anglais à Marseille, Mason Greenwood en personne a mis un terme aux rumeurs sur son avenir.

Greenwood veut jouer la C1 avec l'OM

Alors que certains envisageaient un transfert possible de l'ancien attaquant de Manchester United, qui aura sa part du gâteau en cas de départ, Mason Greenwood a clairement fait connaître ses intentions. « Quelle saison, c’est la meilleure de ma carrière ! Je suis impatient de jouer la Ligue des champions avec l’OM la saison prochaine », a fait savoir le joueur anglais de 23 ans au micro de Beinsports, mettant ainsi un terme aux rumeurs. Et pour encore plus enfoncer le club, c'est avec sa femme et un de ses enfants que Mason Greenwood est venu fêter la fin de saison sur la pelouse du Vélodrome, histoire de montrer que son peu glorieux passé était désormais à oublier.

21 - Mason Greenwood a inscrit 21 buts en Ligue 1 2024/25, deuxième plus haut total pour un joueur de Marseille sur sa première saison dans l'élite depuis 1947/48 derrière Alen Boksic en 1992/93 (22). Roi. #OMSRFC pic.twitter.com/78L8RqvtQb — OptaJean (@OptaJean) May 17, 2025

Du côté des supporters de l'Olympique de Marseille c'est évidemment l'euphorie, certains rappelant tout de même que l'UNFP avait oublié Mason Greenwood ou bien encore que ce dernier pouvait être considéré comme le « Mbappé anglais » de par sa capacité à être transparent durant des matchs avant de se transformer subitement en buteur d'une efficacité redoutable. Si effectivement Mason est l'équivalent de Mbappé, alors le parcours européen de l'OM pourrait être surprenant.