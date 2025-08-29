L'OM tente un énorme coup avec Zinchenko

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Après avoir essuyé le refus de Dani Ceballos, l'Olympique de Marseille continue sa quête d'un nouveau milieu de terrain polyvalent. Selon des sources anglaises, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont coché le nom d'Oleksandr Zinchenko.

Ce n'est désormais plus un secret pour personne, l'Olympique de Marseille cherche activement à recruter un nouveau milieu de terrain. En pleine gestion du cas Adrien Rabiot, un temps poussé dehors par sa direction, un temps invité à rester par Roberto De Zerbi, le tandem Longoria-Benatia explore de nombreuses pistes pour apporter du sang neuf dans l'effectif marseillais. Proche de s'offrir Dani Ceballos, la direction marseillaise s'est finalement heurtée au refus du joueur, lequel a préféré explorer d'autres pistes pour poursuivre sa carrière. Mais une piste prestigieuse peut apparemment en cacher une autre.

L'OM tente un coup de luxe avec Oleksandr Zinchenko

🚨 EXCL: Marseille working on deal to sign Oleksandr Zinchenko from Arsenal. #OM exploring permanent move for 28yo defender but complicated by Ukraine int’l #AFC salary - significant issue + solution needed for deal to advance; talks ongoing @TheAthleticFC https://t.co/21vfZFo5li — David Ornstein (@David_Ornstein) August 29, 2025

Si l'on en croit les informations du très sérieux David Ornstein, l'Olympique de Marseille négocie actuellement avec Arsenal pour le recrutement d'Oleksandr Zinchenko. L'international ukrainien, qui peut aussi bien jouer dans le couloir gauche de la défense qu'au milieu de terrain, dispose d'une palette technique complète qui lui permettrait de s'adapter rapidement aux exigences tactiques de Roberto De Zerbi. Joueur polyvalent, il a en tout cas tapé dans l'oeil de Pablo Longoria et de Medhi Benatia. Toutefois, comme l'indique le célèbre journaliste de The Athletic, le transfert risque d'être compliqué à se réaliser.

En cause, son salaire actuel qui est bien trop important. Avec plus de 9 millions d'euros gagnés par an, Oleksandr Zinchenko dépasserait de très loin les 6 millions d'euros annuels d'Adrien Rabiot. Des négociations sont en tout cas en cours pour tenter de trouver une solution à la fois avec Arsenal, et avec le joueur. La fin du mercato estival approche et l'OM s'emballe en tout cas.