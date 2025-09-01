L'OM tente Pavard à la dernière minute ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Présents dans les tribunes du Groupama Stadium, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont vu que la défense marseillaise faisait de la peine à voir. Dans un dernier assaut, le duo marseillais veut faire venir Benjamin Pavard.

Roberto De Zerbi avait la mine sombre après la défaite de l'OM à Lyon, mais l'entraîneur n'a pas voulu s'acharner sur ses défenseurs. Pourtant, et on l'avait déjà vu contre le Paris FC, à l'image d'un Leonardo Balerdi dramatiquement mauvaise, la défense de l'Olympique de Marseille est faible. Alors, plusieurs signatures sont prévues pour corriger cela, mais Gianluica Di Marzio révèle que le club phocéen s'est lancé dans des négociations avec l'Inter afin d'essayer de faire signer Benjamin Pavard. Rappelé dimanche soir par Didier Deschamps pour remplacer William Saliba, blessé avec Arsenal, Pavard avait été cité du côté de l'OM, il y a quelques jours. Mais le journaliste confirme que cette fois Pabo Longoria et Medhi Benatia sont passés à l'action, sans toutefois avoir convaincu les dirigeants milanais.

L'OM veut Benjamin Pavard en prêt

Il Marsiglia ha fatto un tentativo per Pavard in prestito, ma l’@Inter non intende cederlo con questa formula @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 1, 2025

Pour s'offrir Benjamin Pavard, l'Olympique de Marseille a proposé un prêt à l'Inter, le club phocéen pensait pouvoir trouver un accord salarial avec le champion du monde 2018. Mais visiblement, le récent finaliste de la Ligue des champions s'oppose à cette solution. « L’Inter n'a pas l'intention de vendre Pavard selon cette formule. L'Inter a confirmé sa position à l’OM, Pavard ne sera pas prêté et tout éventuel transfert devra se faire avec des formules différentes, capables de satisfaire les deux parties », explique Gianluca Di Marzio.

A quelques heures de la fermeture du marché des transferts, la signature de Benjamin Pavard à l'OM semble très complexe à finaliser, même si la venue de l'expérimenté défenseur français pourrait faire énormément de bien à l'équipe de Roberto De Zerbi. Cependant, l'Olympique de Marseille a déjà sorti pas mal de cash cet été, et l'Inter ne fera pas cadeau de son joueur.