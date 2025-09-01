L'OM tente l'énorme coup Manuel Akanji

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Doublé par l’OM dans le dossier Lutsharel Geertruida, l’OM cherche toujours à recruter un second défenseur ce lundi en plus de Nayef Aguerd. Le club phocéen cible à présent Manuel Akanji.

Les dernières heures du mercato vont être très agitées du côté de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen a notamment prévu de renforcer sa défense et va accueillir Emerson Palmieri ainsi que Nayef Aguerd. Deux renforts bienvenus pour Roberto De Zerbi, qui pourrait avoir une autre très bonne surprise dans la journée. Alors que l’OM s’est fait doubler par Sunderland pour Lutsharel Geertruida et a définitivement lâché l’affaire pour Joel Ordonez, le club phocéen a activé une nouvelle piste de renom. A en croire les informations de Gola TV, confirmées par la Tribune OM, l’état-major marseillais est sur les traces de Manuel Akanji.

L’international suisse passé par le Borussia Dortmund verrait d’un bon oeil un départ de Manchester City, où Pep Guardiola ne fait plus de lui un titulaire. En contacts avec l’AC Milan, le défenseur de 30 ans n’a finalement pas donné son accord au club lombard car il veut jouer la Ligue des Champions. « Il y a eu une prise d'information de l'OM mais le joueur était proche de signer au Milan. Le joueur a refusé car il veut jouer la LDC. L'OM depuis est revenu dans le dossier. A suivre » a précisé le compte X.

Manuel Akanji dans le viseur de l'OM

Il est en revanche évident que Manuel Akanji va devoir faire un énorme effort sur son salaire pour rejoindre Marseille. Reste maintenant à voir si le club phocéen se montrera suffisamment persuasif pour cela. C’est en tout cas un très joli coup que réaliseraient Medhi Benatia et Pablo Longoria, lesquels frapperaient fort en s’octroyant les services de Manuel Akanji et de Nayef Aguerd lors du dernier jour du mercato. De quoi renforcer considérablement la défense olympienne, qui verra aussi le retour de Facundo Medina après la trêve et l’arrivée d’Emerson Palmieri au poste de latéral gauche.