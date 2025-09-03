L’OM tente l’énorme coup Hakim Ziyech

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le mercato a fermé ses portes mais les clubs de Ligue 1 ont encore la possibilité de recruter un joker ou des joueurs libres. Une opportunité sur laquelle l’OM pourrait bondir afin de faire venir Hakim Ziyech.

Et si le mercato de l’Olympique de Marseille n’était pas encore terminé ? Le club phocéen s’est considérablement renforcé cet été en faisant venir douze nouveaux joueurs : Egan-Riley, Gomes, Traoré, Aubameyang, Emerson, Weah, O’Riley, Medina, Pavard, Vermeeren, Aguerd et Paixao. Un mercato quatre étoiles qui pourrait être encore bonifié dans les prochains jours. Et pour cause, les clubs de Ligue 1 ont encore la possibilité de recruter un joker en France, ou des joueurs libres. Pablo Longoria et Medhi Benatia ont justement un oeil sur le marché des joueurs actuellement sans contrat et parmi eux, un certain Hakim Ziyech a retenu leur attention.

L'OM prêt à tenter le gros pari Ziyech ?

Libre depuis le mois de juin, l’international marocain de 32 ans n’a pas encore trouvé de nouveau club. Une aubaine sur laquelle l’OM pourrait sauter selon les informations lâchées par Le Petit OM et confirmées par le média Lions de l’Atlas. « Pas impossible » a justement ajouté sur X @Z_hakos, spécialiste du football marocain. Pour finaliser une telle opération, l’Olympique de Marseille va néanmoins devoir se séparer d’un gros salaire. Les candidats au départ sont connus : Neal Maupay et Amine Harit, qui ont des touches dans des championnats où le mercato est encore ouvert comme la Grèce, la Turquie ou l’Arabie Saoudite par exemple.

Chez les supporters, la possibilité d’accueillir Hakim Ziyech en concurrent de Matt O’Riley pour le rôle de meneur de jeu provoquerait sans doute un réel enthousiasme. Et cela même s’il convient de rappeler que l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam et de Chelsea sort d’une saison très difficile avec seulement un but et deux passes décisives en 2024-2025. Reste maintenant à voir si l’OM mènera ce dossier à son terme, alors que Pablo Longoria a déjà réussi à relancer de nombreux joueurs d'expérience en perte de vitesse ces dernières années. On pense bien sûr à Pierre-Emerick Aubameyang mais aussi à Alexis Sanchez. Hakim Ziyech pourrait suivre leur exemple en cas de signature à Marseille, ce dont on est encore loin.