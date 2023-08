L’OM tenait son ailier, le PSG l'a détourné

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

A la recherche d’un ailier pour occuper le couloir gauche, l’Olympique de Marseille pensait finaliser l’arrivée de Jonathan Bamba en juillet dernier. C’était sans compter sur l’apparition de Luis Campos, conseiller football du Paris Saint-Germain mais aussi du Celta Vigo en Espagne.

L’Olympique de Marseille n’en a pas terminé avec son recrutement. Dans la dernière semaine du mercato, la direction olympienne, outre la signature d’un latéral capable d’évoluer sur les deux côtés, attend aussi l’arrivée d’un ailier gauche. Pour le moment, l’entraîneur Marcelino privilégie Azzedine Ounahi pour animer ce couloir, alors que le milieu de terrain n’a pas vraiment le profil nécessaire.

L'OM privé d'une belle opportunité

En effet, le club phocéen espère recruter un joueur aussi percutant que le Sénégalais Ismaïla Sarr de l’autre côté. Soit une description qui correspond davantage à Jonathan Bamba. L’attaquant de 27 ans était annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille en début de mercato. Libre après la fin de son contrat, l’ancien Lillois représentait une belle opportunité sur le marché. Seulement voilà, le pensionnaire du Vélodrome a été devancé par un certain Luis Campos.

𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 📣 ¡Jonathan Bamba llega al #RCCelta! 🇨🇮



El internacional costamarfileño aportará calidad, talento e instinto al ataque celeste 💣



Bienvenue, @djobamba7! 💙✍️ #Bamba2026 — RC Celta (@RCCelta) July 18, 2023

En plus de ses fonctions au Paris Saint-Germain, le Portugais possède aussi le statut de conseiller externe du secteur sportif du Celta Vigo. Et c’est dans ce rôle que le dirigeant a convaincu Jonathan Bamba de zapper l’Olympique de Marseille au profit du club espagnol, rappelle RMC. L’international ivoirien, qui était également convoité par l’OGC Nice, a choisi de quitter la Ligue 1 et de s’engager pour trois ans avec le Celta Vigo.

Au-delà des arguments de Luis Campos, Jonathan Bamba avait peut-être la sensation d’avoir fait le tour dans le championnat français. Lui qui était déjà passé par l’AS Saint-Etienne, son club formateur, et Angers avant le LOSC. L’ailier gauche restait sur une saison à six buts et sept passes décisives en 34 matchs de Ligue 1.