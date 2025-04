L'OM sur un défenseur de Serie A, De Zerbi va se régaler

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

A la recherche d'un défenseur central pour améliorer un secteur en difficulté en vue de la saison prochaine, l'Olympique de Marseille a coché le nom de l'international colombien Jhon Lucumi.

Pendant une très longue partie de la saison, tout portrait à croire que l'Olympique de Marseille avait toutes les armes pour embêter le Paris Saint-Germain ou, au pire, finir en tant que son dauphin. Toutefois, une récente série de très mauvaises prestations a mis en exergue des carences qui faisaient déjà parler avant même que le club phocéen soit en crise de résultats. En effet, le secteur défensif a été le point noir de cette saison à Marseille et le mercato hivernal n'a pas permis à Roberto De Zerbi d'avoir dans son effectif des joueurs plus en confiance à cette ligne. Avec 16 buts encaissés lors des 8 derniers matchs et la place de deuxième désormais menacée, le constat est sans appel : Pablo Longoria et Medhi Benatia multiplient les pistes en défense en vue de la saison prochaine.

Marseille regarde à Bologne

Parmi les joueurs surveillés par l'Olympique de Marseille, on retrouve notamment Jhon Lucumi. Le Corriere dello Sport indique en effet que les Phocéens sont intéressés à l'idée de recruter celui qui fait le bonheur des supporters de Bologne. Titulaire indiscutable d'une équipe en lice pour se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, l'international colombien n'a toutefois toujours pas prolongé son contrat. Ce dernier prenant fin en juin 2026, les clubs à la recherche d'un défenseur central montrent logiquement leur intérêt.

Arrivé pour 8 millions d'euros à Bologne en 2022, Jhon Lucumi vaut aujourd'hui 18 millions d'euros selon Transfermarkt, soit plus du double. A 26 ans, il est reconnu pour ses qualités de défenseur polyvalent, doté d'un physique impressionnant et d'une excellente compréhension du jeu. Mieux, il est décrit par certains comme un joueur adepte de la ligne défensive haute. Un profil qui semble correspondre totalement au schéma tactique de Roberto De Zerbi. La concurrence risque cependant d'être rude sur le dossier. Le quotidien sportif italien ajoute en effet que des clubs de Serie A et de Bundesliga ont aussi fait part de leur intérêt. A l'OM de se montrer convaincant, en commençant par se qualifier pour la Ligue des champions.