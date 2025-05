L'OM sur le podium malgré les arbitres, De Zerbi est fier

Dans : OM.

Par Nathan Hanini

Ce samedi lors de la 33e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a validé son objectif de la saison. Après une victoire au Havre, l’OM est qualifié pour la Ligue des champions. Mais la saison n’est pas terminée pour Roberto De Zerbi qui a réglé ses comptes au coup de sifflet final.

L’OM l’a fait. Le club provençal va retrouver la Ligue des champions la saison prochaine. Malgré un exercice 2024/2025 semé d’embûches, Roberto de Zerbi a rempli son objectif. Malgré un match arrêté suite à un débordement du côté du Havre, l’OM a gardé la tête froide. Une victoire 3-1, grâce notamment à un doublé d’Amine Gouiri assure le top 3 aux olympiens. Mais que la saison fut longue pour le club de la Cité Phocéenne malgré le peu de compétitions. L’OM s’est fait peur, mais le technicien italien veut tout de même rester concentré pour valider la deuxième place la semaine prochaine lors de la dernière journée. Pour rappel, Marseille accueille le Stade Rennais au Vélodrome. Mais à l’issue de la rencontre face au HAC, malgré la joie, la revanche était également présente dans les mots de l'entraîneur du club phocéen.

Roberto de Zerbi veut cette deuxième place

𝐀𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐯𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐨𝐮𝐛𝐥𝐞 ✌️⏮️ #HACOM



En pur finisseur ou en 🦊 des surfaces, l’international 🇩🇿 inscrit un doublé avant de laisser parler sa joie avec le peuple marseillais 🫂 #SublimeCôtedIvoire ✨ pic.twitter.com/Q7ei8xfNc7 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 11, 2025

De passage en conférence de presse, ce samedi soir, l’ancien entraîneur de Brighton s’est rappelé les difficultés traversées par le club marseillais. « Avec tous les problèmes qu'on a pu avoir, une équipe qui a été complètement remaniée, avec parfois des torts qui nous ont été causés sur le terrain à cause de décisions arbitrales, des défaites qui ont été lourdes, des polémiques, excusez-moi de le dire, mais parfois inventées par les journalistes (finir deuxième), ce serait plus qu'un miracle, honnêtement, » explique-t-il. L'entraîneur italien était animé par une volonté de revanche, alors que l’OM a validé une quatrième participation en C1 sur les dix dernières années et a vécu sa saison la plus prolifique depuis 1971. En tout cas, entre les arbitres et les médias, De Zerbi a gardé quelques rancunes tout au long de cette saison mouvementée à Marseille. Comme toutes les autres.