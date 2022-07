L'OM supplie Dieng de partir, ça tourne à l'affrontement

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM est prêt à faire des choix forts cet été lors du mercato. Malgré sa belle fin de saison dernière, Bamba Dieng est prié de se trouver un nouveau club.

A l'OM, l'heure est à l'incertitude. En effet, alors que les fans pensaient que leur club vivrait une intersaison ambitieuse et passionnante avant de disputer la prochaine Ligue des champions, les plans sont très différents. Jorge Sampaoli est parti et avec lui des espoirs d'un mercato clinquant. Depuis le départ de l'Argentin, Igor Tudor a pris les rênes du club phocéen. Mais déjà, l'ancien coach de l'Hellas Vérone est pas mal chahuté. Son choix de ne pas faire ou très peu jouer Bamba Dieng pendant les matchs de préparation en agace plus d'un sur la Canebière. Car le Sénégalais, malgré de belles prestations la saison passée, est poussé vers la sortie.

Dieng poussé vers la sortie à l'OM, son père agacé

L’OM aimerait convaincre Bamba Dieng et son entourage de partir.



Mais le champion d’Afrique est bien décidé à rester. Son objectif : devenir numéro 1 à l’OM.



Selon les informations de L'Equipe, l'OM souhaite plus que jamais un départ de Dieng, estimé à 16 millions d'euros. Une rentrée d'argent non-négligeable pour les caisses marseillaises. Problème pour la direction de l'OM, la volonté farouche de Dieng de rester et même de s'imposer comme le numéro 1 à son poste. Malgré tout, le média précise que la situation commence à attrister l'attaquant de 22 ans, qui aspirait à un meilleur traitement. Déjà, un prétendant a pointé le bout de son nez pour récupérer Dieng. Il s'agit de Fribourg, disposé à payer 8 millions d'euros pour le joueur phocéen. Trop peu donc pour la direction de l'OM, qui espère une bien meilleure offre. Des clubs de Premier League sont également attentifs à la situation de Bamba Dieng. A noter que L'Equipe ajoute un élément important : le fait que son père, Saer Seck, président de Diambars, ne devrait pas renouveler le partenariat avec l'OM, déçu de l'attitude des Olympiens avec son fils. A quelques jours de la reprise de la Ligue 1 face au Stade de Reims, l'OM va devoir s'activer ou se faire une raison dans le dossier Dieng. Surtout que Pablo Longoria a déjà de belles pistes offensives en tête, comme Alexis Sanchez ou Andrea Belotti.