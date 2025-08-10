L'OM stoppe la guerre Gouiri-Aubameyang

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Avec son doublé contre Aston Villa samedi, Pierre-Emerick Aubameyang a marqué son territoire à l'OM. Il met une forte pression sur Amine Gouiri pour la place de titulaire à la pointe de l'attaque phocéenne. Roberto De Zerbi doit déjà désamorcer la situation.

A 36 ans, Pierre-Emerick Aubameyang n'est pas revenu sur la Canebière pour préparer sa future retraite. L'attaquant gabonais a encore faim et cela s'est vu samedi soir. Entré en jeu dans la dernière demi-heure, il a inscrit un doublé en trois minutes pour offrir la victoire à l'Olympique de Marseille aux dépens d'Aston Villa (3-1). Une prestation saluée par le peuple marseillais, lequel se met déjà à rêver d'une saison aussi folle qu'en 2023-2024 pour Aubameyang. A l'époque, il avait marqué 31 buts toutes compétitions confondues sous le maillot phocéen. L'enthousiasme n'était sans doute pas aussi fort pour Amine Gouiri, plus discret hier soir sur le terrain du Vélodrome.

Pas de guerre prévue entre Gouiri et Aubameyang

Titulaire depuis 6 mois à l'OM, l'Algérien n'a pas vraiment explosé les statistiques en préparation avec un seul but inscrit. C'était un penalty contre Gérone le 26 juillet dernier. Dans ce contexte, Amine Gouiri pourrait rapidement être menacé par Aubameyang et perdre sa place de titulaire à terme. La concurrence est lancée sur les réseaux sociaux, pas dans le staff marseillais. Roberto De Zerbi a voulu calmer le jeu après la rencontre, affirmant que les deux hommes joueraient un maximum cette saison et peut-être même ensemble.

Le but de Aubameyang pour son retour 🔥#TeamOM pic.twitter.com/geJtF359Tb — Remi (@Remi25572814142) August 9, 2025

« Ils pourront peut-être jouer ensemble. Et on va jouer au moins 44 matches cette saison, plus si on continue notre parcours en Coupe de France ou en Ligue des champions. Chaque joueur aura sa chance. Bien sûr, Rabiot, Greenwood, Höjbjerg vont sans doute jouer un peu plus que d'autres, mais honnêtement, je ne me prends pas la tête sur la hiérarchie », a t-il expliqué en conférence de presse. Reste que si Aubameyang prend nettement le dessus au classement des buteurs, De Zerbi n'aura pas d'autre choix que de le privilégier à Amine Gouiri dans le onze de départ.