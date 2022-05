L’OM sous la menace, Sampaoli craint le drame

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Avec trois longueurs d’avance sur l’AS Monaco, son premier poursuivant, l’Olympique de Marseille sait sa deuxième place menacée en Ligue 1. L’entraîneur Jorge Sampaoli craint de terminer un cran plus bas et de vivre un été périlleux.

Pour l’Olympique de Marseille, la défaite du Stade Rennais à Nantes (2-1) mercredi n’écarte pas toutes les menaces. Les Rouge et Noir, futurs adversaires du club phocéen samedi au Roazhon Park, sont désormais relégués à six points. Mais l’AS Monaco reste à l’affût avec seulement trois unités de retard sur les Olympiens. Du coup, Jorge Sampaoli ne peut s’empêcher d’imaginer son équipe perdre sa deuxième place avant de défier Rennes et Strasbourg.

• Gerson, Amine Harit et Duje Ćaleta-Car seront bien disponibles pour #SRFCOM samedi ! Bamba Dieng et Arek Milik devraient aussi être aptes, mais ça semble être plus compliqué pour Cédric Bakambu selon Jorge Sampaoli.#TeamOM 🔵⚪️ — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) May 12, 2022

« Je ne pense pas qu'il y ait une obligation. Cela va être surtout difficile, car il nous reste deux matchs contre deux équipes qui se battent aussi pour l'Europe, a prévenu l’Argentin en conférence de presse. Cela va être deux finales. On ne parle pas d'équipes qui jouent le maintien et qui n'ont plus rien à jouer. On peut finir deuxième, mais on peut aussi encore finir quatrième ou cinquième. On a une réalité, mais pas une obligation. »

« Ça serait très beau si on finissait deuxième, et si on finissait troisième ça serait plus problématique pour la préparation en début de saison, avec les tours de barrage pour se qualifier pour la phase de groupes de la Ligue des Champions, a imaginé Jorge Sampaoli. C'est difficile à analyser aujourd'hui, on verra après comment planifier la préparation et comment aussi on renforce l'équipe selon la place à laquelle on termine. Ce serait super de finir deuxième, ça serait un peu plus dramatique de finir troisième, mais ça sera encore pire si on termine quatrième. »

Attention au relâchement

« Tout va se jouer sur ces deux derniers matchs. On connait la nécessité du club, mais on sait aussi qu'on a un effectif très jeune qui s'est battu toute la saison pour atteindre les objectifs. On a un total de points élevé, on pourrait déjà dire qu'on a réalisé une bonne saison, mais il y a d'autres équipes qui suivent encore au classement. On ne peut pas baisser les bras sur ces dix derniers jours », a conclu l’entraîneur marseillais, inquiet à l’idée de tout gâcher sur ces deux derniers matchs, et de passer par des tours préliminaires qui ne réussissent pas aux clubs français.