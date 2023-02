L'OM soulagé, la Juventus lui donnera ses millions

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Prêté avec option d’achat par l’OM à la Juve, Arkadiusz Milik était dans le flou en raison de la crise traversée par le club italien.

Durement sanctionnée en raison d’irrégularités dans plusieurs transferts, la Juventus Turin a écopé d’une pénalité de 15 points par la fédération italienne en raison de fraudes comptables lors de transferts de joueurs entre 2018 et 2021. Cette sanction a eu de graves conséquences sur le classement de la Juventus Turin en Série A puisque la Vieille Dame a dégringolé du podium à la 9e place. A moins d’un miracle, l’équipe de Massimiliano Allegri ne sera pas qualifiée en Ligue des Champions la saison prochaine. Une lourde conséquence qui aurait pu remettre en cause le transfert définitif d’Arkadiusz Milik, prêté par l'Olympique de Marseille avec une option d’achat non-obligatoire à la Juventus Turin, d’un montant de 7 millions d’euros plus 2 millions d’euros de bonus. A priori, ce deal n’est toutefois pas menacé en dépit de la sanction infligée à la Juventus.

Milik va signer à la Juventus pour 9 millions d'euros

En effet, Calcio Mercato affirme que la tendance est toujours à un transfert définitif d’Arkadiusz Milik à la Juventus Turin à la fin de la saison. Il n’y a donc pas de raison de s’inquiéter pour Pablo Longoria, qui compte sur cette rentrée d’argent et qui n’a surtout pas l’intention de voir revenir un joueur à si gros salaire dans son effectif la saison prochaine. Malgré la pénalité et le fait que la Juventus ne participera pas à la Ligue des Champions la saison prochaine, le Polonais sera donc toujours un joueur de la Vieille Dame avec un transfert avoisinant les 9 millions d’euros bonus compris. Une excellente nouvelle pour Marseille, qui a lourdement investi au poste d’avant-centre cet hiver avec le recrutement de Vitinha pour 32 millions d’euros, et qui n’avait aucunement l’intention de récupérer le très embrassant Arkadiusz Milik. D’autant qu’au rayon des gros salaires, Milik a été « remplacé » par Alexis Sanchez et qu’il n’aurait pas été raisonnable d’avoir les deux joueurs en même temps à l'OM pour Pablo Longoria.