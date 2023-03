L’OM se rate, Igor Tudor accusé par ses joueurs !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Malgré l’expulsion de Leonardo Balerdi, l’OM menait 2-0 face à Strasbourg. Mais les hommes d’Igor Tudor ont été rejoints dans les ultimes instants.

Soirée cruelle et frustrante au plus haut point pour l’Olympique de Marseille, dimanche soir au Vélodrome. Réduit à 10 dès la demi-heure de jeu après l’expulsion logique de Leonardo Balerdi, le club phocéen a bien réagi en seconde période en inscrivant deux buts sur coup de pied arrêté afin de prendre l’avantage grâce à Chancel Mbemba et Alexis Sanchez. Dans les trois dernières minutes du match, tout a néanmoins basculé avec un doublé venu d’ailleurs signé Jean-Eudes Aholou. Des buts qui font suite à des changements peu inspirés de la part d’Igor Tudor, qui a nettement fait reculer son équipe en faisant deux changements défensifs avec les entrées de Bailly et de Guendouzi à la place d’Alexis Sanchez et de Malinovskyi. Après le match nul concédé par l’OM dans les derniers instants du match, Jonathan Clauss n’a pas pu s’empêcher de critiquer les choix effectués par Igor Tudor.

Clauss critique publiquement les changements de Tudor

« Je suis frustré, énervé, forcément. On fait une entame très moyenne, on prend ce rouge qui nous fait mal. On tient jusqu’à la mi-temps, même si Strasbourg a des situations intéressantes. On est sereins. En deuxième mi-temps, on redémarre bien, on est bien en place, on fait les choses intelligemment et on mène au score. On transforme ce qu’on a transformé. Et il arrive qui arrive. On change des choses à la fin, ça nous perturbe et nous déconcentre un peu. On prend ces deux buts coup sur coup, qui font très mal. Il y a beaucoup de frustration. Parfois, la meilleure façon de défendre, c’est d’avancer. Là, on a juste attendu et ça ne nous a pas réussi. Moi, je pense qu’on aurait pu continuer à avancer un peu. Mais voilà, c’est fait, c’est fait » a pesté Jonathan Clauss, qui ne digérait pas sur l’antenne de Prime Video le match nul concédé par l’OM à la suite des changements ultra-défensifs effectués par Igor Tudor alors que Marseille ne concédait aucune occasion.

Igor Tudor pense avoir fait les bons choix

Interrogé au sujet de ses changements en conférence de presse après le match nul de l’OM contre Strasbourg, Igor Tudor a lui indiqué qu’il était convaincu que les entrées de Bailly et de Guendouzi avaient un sens au moment où il a effectué ces changements. « Pour moi, les changements étaient logiques par rapport au jeu de plus en plus long de nos adversaires dans les dernières minutes. Et les deux buts concédés sont quand même arrivés de cette manière-là... C'est vraiment dommage car à 2-0, on pensait avoir obtenu la victoire. C'est une grande déception pour tout le monde. Mes joueurs étaient déçus et tristes dans le vestiaire, mais, il faut prendre ce point et regarder vers l'avant. C'est sûr que cela a été très difficile contre Strasbourg qui dégage une force physique impressionnante. Cela a été compliqué dans les duels » regrettait Igor Tudor, qui a certainement pris connaissance depuis des propos de Jonathan Clauss. Et qui s’expliquera sans doute ce lundi à ce sujet alors que le défenseur de l’OM a clairement remis les choix de son entraîneur en cause sur la place publique.