L'OM se prend un uppercut venu d'Arabie Saoudite

Le dossier Alexis Sanchez se complique pour l’OM, confronté à la concurrence de l’Arabie Saoudite pour la signature de son buteur chilien.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille au mois de juin, Alexis Sanchez négocie depuis plusieurs jours sa prolongation d’une saison en faveur du club phocéen. Après une première saison aboutie collectivement avec une troisième place et individuellement avec de très bonnes statistiques, Alexis Sanchez est plutôt dans l’optique de rester en France.

Understand Saudi side Al Fateh has now submitted an official proposal to Alexis Sánchez. 🇸🇦🇨🇱 #transfers



€10m salary per season offered to OM forward. Contract valid until 2024 plus option for further season. pic.twitter.com/dzJ3Wnb18i