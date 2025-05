L'OM scandalisé par la demande d'un joueur

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille va faire un mercato ambitieux, comme l'ont confirmé Pablo Longoria et Medhi Benatia. Mais l'OM n'a pas l'intention de faire n'importe quoi, même pour des joueurs susceptibles de l'intéresser.

Deux jours après avoir assuré leur qualification pour la prochaine Ligue des champions, les dirigeants de l'OM sont de sortie. Alors que Pablo Longoria a assuré sa traditionnelle conférence de presse de fin de saison, c'est Medhi Benatia qui était invité de Jérôme Rothen sur RMC. L'occasion pour le directeur du football de l'Olympique de Marseille de parler du mercato qui débutera bientôt, et des profils visés cet été par le club phocéen pour renforcer l'effectif de Roberto De Zerbi. De manière très franche, Benatia a reconnu l'intérêt de l'OM pour Laporte et Medina, mais il a totalement refermé la porte à la possible venue de Jonathan David, lequel a officialisé vendredi son départ du LOSC et dont le nom a rapidement été associé à l'Olympique de Marseille. Non pas que David ne plait pas à l'OM, mais ses exigences sont trop énormes.

Jonathan Davis trop gourmand pour l'OM

Lille : Jonathan David révèle sa décision https://t.co/Py0mTCv2LK — Foot01.com (@Foot01_com) May 14, 2025

Avouant ne pas avoir repris contact avec l'entourage de Jonathan David depuis que ce dernier a confirmé qu'il quittait Lille, Medhi Benatia a reconnu avoir déjà noué des contacts cet hiver avec l'international canadien et que les échanges n'avaient pas duré très longtemps. Même si le joueur de 25 ans a un profil qui colle bien avec l'Olympique de Marseille, ses exigences salariales sont largement supérieures à ce que le club de Frank McCourt pouvait lui proposer. « Pour David, on a déjà étudié cette poste cet hiver, mais vu le salaire demandé, ce n’est pas pour nous ! », a reconnu le dirigeant marseillais, qui a donc laissé tomber cette piste.

Medhi Benatia l'avait confié en marge du match OM-Rennes de samedi soir, il a décidé de contacter les joueurs en fin de contrat susceptible de convenir à Roberto De Zerbi, mais en aucun cas, il ne cèdera à la tentation d'offrir un salaire démesuré à un joueur. L'Olympique de Marseille a retenu les leçons du passé, et Jonathan David ne portera donc pas le maillot du club phocéen. Pas d'inquiétude pour les supporters de l'OM, le directeur du football a d'autres noms en tête, mais pour l'instant ils n'ont pas filtré.