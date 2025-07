L’OM saute sur deux opportunités à la Juve

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

En contact avec la Juventus Turin pour Leonardo Balerdi et Timothy Weah, l’Olympique de Marseille a profité des discussions pour évoquer les noms de deux Bianconeri. Les dirigeants marseillais ont souhaité se renseigner sur les ailiers Samuel Mbangula et Nico Gonzalez.

Ça discute entre l’Olympique de Marseille et la Juventus Turin. Cet été, les deux clubs pourraient bien conclure une voire plusieurs opérations. On sait que l’entraîneur turinois Igor Tudor, passé par la cité phocéenne, apprécie beaucoup les qualités du défenseur central Leonardo Balerdi. Et de son côté, le vice-champion de France tente de négocier l’arrivée du piston droit Timothy Weah. Les dirigeants marseillais y voient donc l’opportunité de regarder l’effectif de la Juventus Turin avec un peu plus d’attention.

OM : Balerdi d'accord pour signer à la Juventus https://t.co/6ycGdi8G27 — Foot01.com (@Foot01_com) July 5, 2025

Selon le journaliste de La Gazzetta dello Sport Giovanni Albanese, l’Olympique de Marseille a profité des discussions pour demander des renseignements sur les Bianconeri Samuel Mbangula (21 ans) et Nico Gonzalez (27 ans). Les deux ailiers ont des chances de quitter la Vieille Dame cet été. La sortie se rapproche surtout pour le premier cité. Malgré son contrat jusqu’en 2028, l’international Espoirs belge devrait atterrir chez l’un de ses nombreux courtisans. Nottingham, Bournemouth, le Bayer Leverkusen et le Werder Brême sont intéressés, tout comme l’AS Monaco en Ligue 1 après sa saison à 4 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues.

Deux occasions à saisir pour l'OM

A noter que le talent formé à la Juventus Turin s’exprime surtout sur le couloir gauche, tandis que l’international argentin (43 sélections), lui aussi polyvalent, a une préférence pour le côté droit. Ces profils ont apparemment attiré l’attention des décideurs marseillais mais la source ne précise pas si l’Olympique de Marseille envisage un transfert ou un simple prêt sur ces pistes. En tout cas, Samuel Mbangula et Nico Gonzalez peuvent servir à faciliter les négociations pour d’autres joueurs.