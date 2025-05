L'OM s'est étouffé en découvrant l'arbitre du match au Havre

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Depuis le craquage de Pablo Longoria à Auxerre, l'Olympique de Marseille fait profil bas concernant l'arbitrage. Cependant, la désignation de Willy Delajod pour le match décisif de ce samedi au Havre n'a pas fait que des heureux du côté de l'OM.

L'Olympique de Marseille joue un premier match décisif dans sa quête d'un ticket pour la Ligue des champions en déplacement au Havre, qui de son côté tente de sauver sa place en Ligue 1. Sur le papier, les joueurs de Roberto De Zerbi sont grandissimes favoris, même si l'AS Monaco a récemment été tenu en échec par le club normand. Cependant, comme le fait remarquer La Provence à quelques heures de cette rencontre de la 33ᵉ journée du championnat, la désignation de Willy Delajod comme arbitre a probablement fait tousser les dirigeants phocéens, même si ces derniers se tiennent à distance de ces polémiques arbitrales depuis la défaite à Auxerre et le dérapage incontrôlé du président de l'OM. Car l'arbitre en charge du match HAC-OM ne porte pas vraiment chance à Marseille.

L'OM a son chat noir à l'arbitrage

Cette saison, Willy Delajod n'a jamais arbitré lors d'une victoire de l'Olympique de Marseille et du côté du quotidien régional, on croit savoir que cela n'a pas échappé aux dirigeants marseillais. « L’OM ne pipe plus mort sur l’arbitrage ces dernières semaines, mais la nomination de l’officiel appelé à diriger les débats contre Le Havre n’a pas dû faire que des heureux. Willy Delajod sera au sifflet d’un match de l’OM pour la quatrième fois de la saison. Les trois premières se sont soldées par un nul (face au LOSC) et deux défaites (Strasbourg et Reims) », rappelle La Provence. Même si Monsieur Delajod n'a rien à se reprocher dans ces résultats de l'Olympique de Marseille, à ce stade de la saison, les clubs sont au taquet et chaque signal est étudié à la loupe. On saura ce samedi vers 23 heures si celui qui est le chat noir de l'OM continue sa série, ou pas.